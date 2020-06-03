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Рубрика: Спорт

Броски в экране

Лучшие игры возобновляемых в июне чемпионатов Испании и Германии покажут у нас
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Баскетбол после длительной паузы наконец-то возвращается в Европу. Июньские матчи чемпионатов Испании и Германии будут транслировать в прямом эфире наши телеканалы "Мир Баскетбола" и "ТВ Старт".
Немецкая "Альба" (игроки в светлой форме) послабее "Химок" и ЦСКА, но дважды победила в Евролиге питерский "Зенит". Фото: bckhimki.com Немецкая "Альба" (игроки в светлой форме) послабее "Химок" и ЦСКА, но дважды победила в Евролиге питерский "Зенит". Фото: bckhimki.com
Немецкая "Альба" (игроки в светлой форме) послабее "Химок" и ЦСКА, но дважды победила в Евролиге питерский "Зенит". Фото: bckhimki.com

В ближайшую субботу рестарт немецкой бундеслиги. Это крепкий чемпионат, но все же объективно послабее испанского и нашей Единой лиги. А дальше уже простор для спора компетентных специалистов: кто на третьем месте - Турция, Италия, Франция, Адриатическая лига или кому-то предпочтительнее бундеслига? Заметим, что в Евролиге-2019/20 Германия была представлена двумя клубами - берлинской "Альбой" и мюнхенской "Баварией". Так вот "Альба" дома разгромила наш питерский "Зенит" с разницей в 20 очков, затем победив еще и на берегах Невы ("плюс 2"). Да и "Бавария" дважды огорчила зенитовцев, хотя обе команды уступали ЦСКА и подмосковным "Химкам".

Фото: Михаил Синицын/РГ
Евролига решила завершить сезон 2019/2020 досрочно

Бундеслига с участием 17 команд была прерван на 21-м туре. Лучшая семерка плюс еще клубы с 9-го, 10-го и 14-го места выразили готовность выступить в "турнире закрытия". Десять команд будут сражаться с 6 по 28 июня в Мюнхене без зрителей. Сначала они сыграют в двух пятерках, затем плей-офф. С 6 июня матчи будет показывать "ТВ Старт". Канал можно смотреть в пакетах "Триколор ТВ", "НТВ Плюс", "Ростелеком ТВ", на сервисах "СМАРТ ТВ", в "Яндекс.Эфир".

Лучшая клубная лига Европы - испанская. Права на показ игр есть у канала "Мир Баскетбола" (основное вещание - через "НТВ Плюс"). "Регулярка" на Пиренеях прервана на 23-м туре из 34. Теперь разделенная на две шестерки сильнейшая дюжина с 17 июня соберется в Валенсии и по схеме, аналогичной германской, разыграет чемпионский титул. Финал - 30 июня.

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