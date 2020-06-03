Румынский сапожник сшил длинноносые ботинки для социального дистанцирования

Какие только причуды ни ворвались в нашу жизнь из-за эпидемии "короны". Сапожник из Трансильвании Григор Луп и представить не мог, что кто-нибудь всерьез захочет носить обувь... семидесятого размера! Вообще-то длинноносые ботинки, которым позавидовал бы Маленький Мук, мастер придумал для театральных подмостков. Но они оказались неожиданно востребованы и в реальной жизни, когда новый этикет обязывает держать дистанцию.

Эту историю рассказывает Euronews. Издалека странные чуни можно принять за лыжи. Человеку в такой экипировке немудрено наступить на ногу, зато она уж точно будет держать любого на почтительном расстоянии и защитит не хуже маски. Сапожнику посыпались заказы не только из его родного городка Клуж-Напока. Слух о нем прошел по ту сторону Ла-Манша и даже Атлантики: несколько пар экстравагантных ботинок отправятся в Британию и даже d Канаду.

К заказам Григор Луп относится с юмором: мол, в случае чего обувка поможет отразить и вторую волну коронавируса. К тому времени он сможет накинуть еще пяток размеров.