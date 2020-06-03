РВК сообщила о работе в штатном режиме на фоне проверок

Сотрудники Российской венчурной компании (РВК) продолжают работать в штатном режиме, несмотря на проводимую следственными органами проверку документов.

Как сообщили в компании, следствие изучает документы в офисе компании. При этом основное внимание приходится на так называемый "исторический" портфель - сделки, заключенные в 2012-2016 годах.

"Мы оказываем им все необходимое содействие, - цитирует ТАСС представителей пресс-службы РВК. - Компания, руководство работают в штатном режиме".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники СЭБ ФСБ и следственного департамента МВД проводят обыске в Российской венчурной компании. Как сообщает "Коммерсантъ", по предварительным данным, следствие подозревает, что деньги РВК могли быть инвестированы в личные проекты ее руководителей. В частности, проверка может быть связана с делом компании Alion, сообщает РИА Новости.