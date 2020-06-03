Бизнес во время пандемии построил мосты в будущее

Самоизоляция преобразила торговлю и рынок труда сильнее, чем годы стабильного развития

Чтобы продолжать работу в режиме самоизоляции, бизнесу пришлось внедрить множество дистанционных механизмов и цифровых решений, запуск которых при отсутствии экстремальных условий был бы делом сравнительно отдаленного будущего. Многие из этих решений теперь останутся с нами и после возвращения к нормальной жизни.

По газам или по тормозам

Для автомобильного рынка год начался достаточно хорошо, но удара пандемии не почувствовать он не мог.

- В первом квартале 2020 года было продано 375 тысяч новых автомобилей и 1 миллион 210 тысяч автомобилей с пробегом, - рассказывает директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, но эксперт констатирует, что эти цифры уже из прошлой жизни, и прогнозирует сокращение продаж от 70 до 90 процентов.

- Небольшим "утешением" всего этого "апокалипсиса" может стать развитие IT-технологий и появление дилеров нового цифрового формата, - говорит Сергей Целиков. - Скорее всего, они появятся в альянсах со смежными отраслями (банки, классифайды, ритейлеры). Аналоги можно уже сейчас увидеть в Америке и Европе.

Уже существуют онлайн инструменты для оценки чистоты и стоимости автомобиля - так, в сервисе онлайн-проверки автомобиля по VIN-коду или госномеру "Автотека" можно найти историю сервисного обслуживания и ремонта автомобиля, данные о пробеге, нахождение в залоге, факты использования коммерческими организациями и многое другое.

Сегмент онлайн-продаж автомобилей набирал популярность и без кризиса, так что эти наработки невостребованными не останутся. "Мы развиваем инструменты, которые помогают покупателю принимать решение о покупке автомобиля онлайн с самого запуска Авито Авто, и кризис лишь создает больший спрос на них, - говорит руководитель категории Авито Автомобили Кирилл Вотяков.

Эксперт констатирует: все больше дилеров переходят на онлайн-продажи, переучивают сотрудников и инвестируют в диджитал-обучение. Пандемия и последующая рецессия не изменят рынок в один день, но его цифровизация ускорится.

- Поэтому для дилеров важно по максимуму использовать сервисы и профессиональные инструменты Авито Авто, так как конкуренция за покупателя в онлайне усиливается, и все больше решений о покупке автомобиля будет приниматься именно там. Кризис окажет негативное воздействие на все сектора экономики, но торговля подержанными авто будет одним из сегментов с потенциалом быстрого восстановления", - считает Кирилл Вотяков.

К слову, церемонию 6-й национальной премии "Автодилер года - 2020" Автостат и Авито Авто впервые провели онлайн - рынок меняется, и его участники приняли этот вызов.

Вслед за авторынком на новый порядок работы переходит и страховая сфера: растет число электронных оформлений и продлений полисов ОСАГО и автокаско. Только за первую половину апреля число новых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной "автогражданки", полученных в марте, на 26 процентов, рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Трудоустройство через монитор

Число безработных может вырасти с 3,5 миллионов человек в 2019 году до 8,2 - 9,1 миллионов в 2020 году: таков прогноз Центра стратегических разработок. По данным Авито Работа, в России число вакансий в апреле 2020 года упало на 19 процентов по сравнению с февралем.

- Рынок труда чутко реагирует на изменения в обществе и экономике, - констатирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. - Особенно сильно заметно снижение в секторах, простаивавших в апреле: это туризм, фитнес и сфера красоты, бытовые услуги, ресторанный бизнес, а также сфера развлечений.

Директор по маркетингу Kelly Serviсes Жанна Волкова отмечает, что среди работников, потерявших работу, много тех, кто не имеет постоянного трудового договора с работодателем. А это означает, что им не платили в нерабочие дни и их рабочие места за ними не сохранились. Фактически эти люди оказались на улице. Они не смогут претендовать на "коронавирусные" выплаты по безработице, потому что у большинства из них не было трудовых отношений с работодателем длительностью 60 дней в 2020 году.

Но есть специальности, где сотрудников требуется все больше - это касается большинства массовых профессий, ставших еще более необходимыми в самоизоляции. Речь, в первую очередь, о курьерах, кладовщиках, водителях, грузчиках. В ближайшие месяцы ситуация в стране будет выправляться. Огромный шаг вперед во время пандемии сделали центры занятости, начав дистанционную работу. Например, данные о прежнем месте трудоустройства человека, увольнении, размере зарплаты и так далее теперь будут уточняться не в виде кипы справок, которые собирает соискатель, а напрямую между ведомствами.

- Возможно, мы никогда не вернемся к прошлому образу жизни. Сократятся офисные рабочие места, все, кто может, будут работать из дома. Будет больше дистанции, больше внимания здоровью сотрудников. Появятся новые профессии, связанные с обеспечением безопасности здоровья, - добавляет Жанна Волкова.

Пандемия подстегнула развитие цифровых сервисов в том числе и для поиска работы. К примеру, общение с работодателями сейчас происходит в основном удаленно - видеосервисы переживают второе рождение.

- Чтобы упростить и ускорить поиск работы для большинства соискателей, мы выпустили ассистента Авито Работы - продолжает Артем Кумпель - Это бот, который помогает найти релевантные вакансии в несколько кликов. Он доступен и в мобильном приложении, и на сайте. Пара простых вопросов - и кандидат получает несколько подходящих вакансий. Если предложенные варианты не понравятся, можно попросить найти ещё больше предложений.

Шопинг онлайн

Карантин поможет россиянам победить привычку тратить выходные на торговые центры. Прямо сейчас многие люди складывают в корзины как товары повседневного спроса, так и то, что давно хотели, но времени никак не хватало; получая это бесконтактно прямо у порога, они испытывают эмоции, которые можно описать словами "а что, так можно было?".

Онлайн-продажи многих товаров повседневного спроса выросли в несколько раз. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что объем этого рынка в России по итогам 2020 года может увеличиться почти на 20 % по сравнению с прошлым годом и составить 2,5 триллиона рублей.

- Ритейлеры, которые успели стать омниканальными и имеют свои сильные отделы digital-маркетинга, сейчас пожинают плоды своих инвестиций и прозорливости. Больше всего от текущей ситуации выиграют маркетплейсы и онлайн-гипермаркеты, благодаря узнаваемости бренда и сильному присутствию в онлайн они получат львиную долю внимания покупателей. Маркетплейсы могут помочь малым и средним магазинам пройти через карантинный период, - считают аналитики института маркетинговых исследований GFК.

Работать с интернет-площадками малому и среднему бизнесу становится все выгоднее. Во-первых, из-за целевой аудитории - например, на Авито ежедневно заходят 10 миллионов потенциальных покупателей. Во-вторых, у маркетплейсов есть связь со службами доставки в разных регионах и налажено взаимодействие с Почтой России. Компании, размещая объявление, получают доступ к этой услуге и возможность отправлять товар по всей стране.

Еще одним важным фактором при выборе места для реализации товара является безопасность сделок. Интернет-площадка страхует от обмана: на карточке покупателя при оформлении продукта замораживаются средства, которые списываются только после того, как он подтверждает покупку.

Для бизнеса, который до пандемии был представлен только оффлайн, важна возможность быстро выйти на площадку. На Авито регистрация занимает всего несколько минут.

Рынок недвижимости онлайн

После апрельского снижения активности в мае спрос на квартиры начал восстанавливаться. Например, по данным сервиса Авито Недвижимость, за первую неделю мая интерес к студиям и однокомнатным квартирам вырос на 14 и 19 процентов соответственно. В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей квартир в новостройках. Это стимулировало активность на рынке первичного жилья, особенно в сегменте эконом-класса и с небольшим метражом, которое подходит под условия госпрограммы.

Люди по-прежнему считают жилье и коммерческие помещения надежным способом инвестирования, и поэтому снижение спроса носило краткосрочный характер, считают эксперты сервиса: развитие рынка идет по U-образному сценарию. В целом по рынку в мае интерес пользователей вырос на 46,7 процента по сравнению с самой низкой точкой падения в начале апреля. Особое внимание покупателей и арендаторов сегодня привлекает загородная недвижимость - коттеджи и дома, где можно с комфортом самоизолироваться во время пандемии.

Не желая простаивать в кризис, часть застройщиков начали заключать договоры онлайн с помощью электронной цифровой подписи. А некоторые продавцы дают возможность увидеть квартиру в режиме виртуальной реальности и дистанционных просмотров. Для продавцов, которые готовы это делать, на Авито Недвижимость добавили значок "Онлайн-показ", по нему потенциальные покупатели могут понять, что объект можно посмотреть удаленно.

Официальный представитель "Группы ЛСР" (застройщик №2 в РФ) Александр Зильберт считает, что доверие ко многим онлайн-сервисам скорее всего вырастет после пандемии.

- И заверение договора электронной подписью, и перевод средств с помощью интернет-эквайринга, и некоторые другие технологичные инструменты, доказавшие свою надежность в режиме самоизоляции, могут стать такой же обыденностью, как, например, удаленная регистрация договоров в Росреестре, о которой совсем недавно можно было только мечтать, - отмечает он.

То, что квартиру можно купить даже в самоизоляции, сохраняет интерес к объектам, размещенным на электронных площадках. Чтобы укрепить его, Авито Недвижимость внедрил дополнительные опции: например, возможность покупателю за символическую плату получить отчет о проверке квартиры без визитов в МФЦ.

- Пандемия каждый день вносит масштабные коррективы в наши планы, - резюмирует генеральный директор "Авито" Владимир Правдивый. - Многое кажется непонятным, а в условиях неопределенности становится сложно что-либо планировать и развивать бизнес, но мы по-прежнему готовы помогать компаниям, бизнесам и пользователям продолжать решать свои задачи.