Обнаружено место с самым чистым воздухом на Земле

Ученые из Университета штата Колорадо с помощью австралийских коллег определили, что самым чистым воздухом можно подышать в водах возле Антарктиды, пишет Газета.ru со ссылкой на PNAS.

Эксперты отмечают, что именно в этом регионе практически отсутствуют следы человеческой деятельности в виде аэрозольных загрязнений и пыли, которые распространяются с континентов.

Во время плавания от берегов Тасмании до Антарктиды исследователи брали пробы воздуха и изучали нижний слой атмосферы по содержащимся в нем бактериям. Таким образом исследовался процесс переноса микроорганизмов с континентов.

Эксперты пришли к выводу о том, что воды Антарктики являются достаточно изолированными от воздействия из других широт. Ученые признали этот регион свободным от антропогенного влияния.