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03.06.2020 22:01
Рубрика: Спорт

Во второй корзине

Наша команда узнала расклад сил перед жеребьевкой отбора ЧЕ-2022
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Европейская гандбольная федерация обнародовала распределение команд по корзинам до жеребьевки решающего раунда квалификации к финальному турниру мужского чемпионата Старого Света 2022 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сборная России, которую после оглушительного провала на Евро-2020 (22-е место) вместо олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Эдуарда Кокшарова возглавил 63-летний германский специалист сербского происхождения Велимир Петкович, определена во вторую корзину.

Фото: championsleague.basketball.ru
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Таким образом, россияне точно не сыграют в квалификации с Португалией, Австрией, Беларусью, Северной Македонией, Нидерландами, Черногорией и Сербией. Все эти команды оказались выше нашей в итоговой классификации чемпионата Евро-2020. Жеребьевка групп состоится 16 июня.

Следующее континентальное первенство-2022 традиционно пройдет в январе, турнир примут Венгрия и Словакия. Сборные этих стран, действующий чемпион Испания и серебряный призер Хорватия выступят без отбора. А 32 участника основной стадии квалификации будут при жеребьевке разделены на восемь квартетов. На Евро попадут команды, занявшие в группах первые-вторые места, плюс еще четыре сборные с третьих позиций, имеющие лучшие дополнительные показатели. Для России принципиально, кто в третьей корзине, это реальные конкуренты: Швейцария, Украина, Польша, Босния, Латвия, Литва, Румыния и Бельгия. Матчи в группах начнутся в ноябре.

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