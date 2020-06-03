Счетная палата оценила исполнение расходов бюджета по нацпроектам за первые четыре месяца года. Сложившаяся ситуация в экономике и соцсфере серьезно повлияет на их реализацию, рассказал "РГ" замдиректора департамента исследований и методологии Счетной палаты, член рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам Денис Гайнулин.

По данным Счетной палаты, исполнение расходов бюджета по четырем нацпроектам за четыре месяца превысило 25 процентов. Как вы оцениваете такой результат и можно ли уже оценить, как повлияла на реализацию нацпроектов пандемия и связанные с ней последствия для экономики?

Денис Гайнулин: Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по нацпроектам и Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые четыре месяца 2020 года составило 562,9 миллиарда рублей, или 25 процентов от запланированного на 2020 год финансирования. Доля исполнения в 2020 году чуть выше аналогичного показателя за 2019 год (24 процента, 411,9 миллиарда рублей).

Лидером по исполнению остается нацпроект "Здравоохранение" - 44,5 процента. 25-процентный уровень исполнения за указанный период превышен по нацпроектам "Жилье и городская среда", "Демография" и "Культура". Также следует отметить 23,6 процента кассового исполнения расходов на реализацию нацпроекта "Наука".

Среди ключевых мероприятий, за счет реализации которых удалось достичь такие показатели кассового исполнения нацпроектов, можно выделить перечисление межбюджетного трансферта в бюджет Пенсионного фонда РФ на предоставление материнского капитала в рамках нацпроекта "Демография" на общую сумму 158,2 миллиарда рублей; перечисление межбюджетного трансферта бюджету ФОМС на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на общую сумму 120 миллиардов рублей; имущественный взнос Российской Федерации на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в размере 35,4 миллиарда рублей.

Сложившаяся из-за пандемии ситуация в экономике серьезно повлияет на нацпроекты

Пока сложно оценить конкретные последствия пандемии с точки зрения реализации нацпроектов - они во многом зависят от развития эпидемиологической ситуации, продолжительности существующих ограничений, других факторов. При этом с уверенностью можно говорить о том, что сложившаяся ситуация в экономике и социальной сфере серьезно повлияет на реализацию нацпроектов, особенно в наиболее пострадавших отраслях.

С чем связана разница исполнения расходов по разным нацпроектам?

Денис Гайнулин: Отличия в динамике кассового исполнения национальных проектов обусловлены их структурой и спецификой расходов. Так, например, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" предусмотрено и осуществлено в первом квартале, по сути, "техническое" перечисление бюджетных ассигнований в бюджет ФОМС на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (чуть менее 40 процентов от всех расходов на реализацию национального проекта).

При этом в рамках нацпроекта "Наука" подобные расходы отсутствуют. Большой объем в структуре расходов этого нацпроекта приходится на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям, в том числе на осуществление капитальных вложений. Новых оснований для перечисления указанных бюджетных ассигнований в первом квартале не возникло.

Низкий уровень освоения средств связан, прежде всего, с реализацией федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ". Кассовое исполнение -1,8 процента, или 505,9 миллиона рублей на тот же период. С точки зрения Счетной палаты это скорее всего объясняется реализацией мероприятий указанного федерального проекта преимущественно через заключение госконтрактов, срок исполнения обязательства по которым истекает в конце 2020 года.

Что касается нацпроекта "Наука", как вы оцениваете эффективность НИОКР, ведь от момента изобретения до разработки и внедрения в жизнь могут пройти годы?

Денис Гайнулин: Безусловно, нельзя оценивать развитие научной сферы, только отталкиваясь от национального проекта. При этом по оценке Счетной палаты, чтобы обеспечить технологический прорыв, объем финансирования нацпроекта "Наука" достаточно мал - как на фоне текущих расходов на науку из бюджетов всех уровней, так и в сопоставлении с ведущими странами.

По отношению к ВВП и к расходной части федерального бюджета расходы на гражданскую науку не увеличиваются. Общий объем ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2019 году составил 422,15 миллиарда рублей, или 2,65 процента расходов. По удельному весу затрат на науку в 2018 году в ВВП (0,99 процента) Россия существенно отстает от ведущих стран мира. В среднем по странам - членам Европейского союза этот показатель составляет 2,03 процента ВВП, а по странам ОЭСР - 2,4 процента.

Проблема эффективности НИОКР и сокращения прохождения стадий инновационного цикла от изобретений до конечного продукта крайне актуальная для России. Результативность научной деятельности в России пока остается не на должном уровне. Например, занимая в 2017 году 10-е место в мире по затратам на науку и лидируя по абсолютным масштабам занятости в науке, Россия по количеству патентных заявок отстает от США почти в 16 раз, от Китая - в 38 раз. Кроме того, несмотря на то, что Россия входит в первую десятку стран по количеству получаемых патентов, их число в десятки раз меньше, чем ежегодно заявляет и получает каждая из стран, входящих в пятерку стран-лидеров.

В прошлом году Счетная палата в пилотном режиме провела мониторинг реализации нацпроектов. Среди прочего были выявлены серьезные проблемы в системе управления ими. За прошедший год были ли внесены какие-то корректировки с учетом замечаний Счетной палаты?

Денис Гайнулин: Серьезным и достаточно "частым" барьером для реализации национальных и федеральных проектов являлось недостаточное нормативно-правовое обеспечение. Показатели и индикаторы, включенные в национальные проекты, не в полной мере характеризовали его цели.

Серьезный барьер для реализации нацпроектов - недостаточное нормативное-правовое обеспечение

Рекомендации Счетной палаты Российской Федерации, данные по итогам опубликованных проверок в январе 2020 года, были в некоторой степени учтены федеральными органами исполнительной власти. В основном проведена корректировка нормативной базы и методологических подходов. Серьезных изменений в системе управления они не претерпели.

Помимо мониторинга реализации нацпроектов вы планировали запустить также альтернативный мониторинг - на основе данных из широкого круга источников. Зачем это нужно и запущен ли уже этот мониторинг?

Денис Гайнулин: Счетная палата развивает информационную панель достижения национальных целей и реализации национальных проектов. Практически сейчас это единственный открытый информационный ресурс, где можно отследить динамику достижения целевых показателей национальных целей, национальных и федеральных проектов.

При этом пока о реализации полноценного оперативного альтернативного мониторинга говорить не приходится, что обусловлено рядом проблем. Так, при мониторинге, используя различные источники, мы сталкиваемся с проблемой противоречивости данных по одним и тем же показателям в разных информационных системах, ведомственной и региональной статистики, данных соцопросов, проведенных различными организациями. По большинству показателей национальных проектов значения рассчитываются только ежегодно (с задержкой от четырех месяцев до двух лет).

Также нужно учитывать, что многие специализированные показатели были сформированы впервые при разработке паспортов национальных проектов, по ряду показателей до сих пор нет методологии их расчета, ряд национальных проектов имеют сферы влияния, по которым отсутствует ретроспектива наблюдения - все это затрудняет полноценную оценку отслеживания изменения ситуации.

Применение же альтернативных качественных показателей, характеризующих реальные изменения качества жизни населения, состояния отраслей после одного года реализации для большинства нацпроектов преждевременно, т.к. социально-экономические эффекты преимущественно могут быть получены в средне- и долгосрочной перспективе. Тем не менее использование альтернативных данных рассматривается Счетной палатой как необходимый элемент управления и оценки реализации нацпроектов.