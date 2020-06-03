Сенаторы предложили ограничить предельный размер стоимости услуг нотариуса

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Николаем Федоровым внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить верхнюю платку стоимости нотариальных услуг на федеральном и региональном уровне.

Ранее в Совфеде неоднократно поднимался вопрос о дороговизне услуг нотариусов. Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, при оформлении ипотеки процедура заверения документов может стоить десятки тысяч рублей. "И это за то, чтобы нотариусу поставить печать. А врачу нужно для этого месяц работать", - сказала она. По мнению главы верхней палаты, расходы на нотариусов превратились в "косвенный налог" для россиян.

Сенаторы предлагают ввести единый нотариальный тариф, который будет состоять из федерального и регионального тарифов. Эти суммы должны быть экономически обоснованными, минюст получит право утверждать формулы их расчета.

Как рассказал журналистам один из авторов документа, председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, в формуле будет учтена величина прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе.

По его мнению, принятие законопроекта позволит сделать систему формирования тарифов более прозрачной и понятной, а сами нотариальные услуги - доступнее для граждан.