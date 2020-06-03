Шахматный матч "Космос - Земля" сыграют космонавты МКС и Сергей Карякин

Как рассказали организаторы, шахматный матч "Земля - Космос" станет кульминацией большого шахматного онлайн-фестиваля, который проводится с 18 апреля 2020 года на портале ChessKing.com совместными усилиями московского Музея космонавтики, "Роскосмоса" и Федерации шахмат России. А днем финальной акции 9 июня выбрали потому, что именно в этот день 50 лет назад состоялся памятный старшему поколению матч "Космос - Земля".

Тогда играли "белыми" за космос Андриян Николаев и Виталий Севастьянов - экипаж "Союза-9", находившийся на орбите. А за команду землян обдумывали ходы генерал-полковник Николай Каманин, руководитель подготовки советских космонавтов, и уже побывавший в космосе Виктор Горбатко. Связь держали по радио, трансляцию вел летчик-космонавт Валерий Быковский.

9 июня 1970 года на борту "Союза-9" был плановый выходной, и шахматная баталия растянулась почти на шесть часов. "Белые" и "черные" обменивались выпадами при нахождении корабля над территорией СССР. Чтобы пешки, слоны и все прочие фигуры не отрывались в невесомости от шахматной доски, сотрудник Института авиационной и космической медицины Михаил Клевцов заранее придумал оригинальную систему пазов и направляющих.

Фото: из архива Музея космонавтики

С начала партии "Союз-9" совершил четыре оборота вокруг Земли, на пятом витке была заключена ничья. Клетчатая доска и комплект фигур вернулись с орбиты на Землю и теперь хранятся в музее Центрального шахматного клуба на Гоголевском бульваре в Москве.

На какой доске-экране и какими фигурами будут в этот раз играть космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, организаторы пока держат в секрете. Лишь уточнили, что право первого хода, как и 50 лет назад, будет дано посланцам Земли на ее орбите. А все остальное - с комментариями на русском и английском языках - можно увидеть воочию всем желающим. Для русскоязычной аудитории рекомендован эфир на странице Музея космонавтики в социальной сети "ВКонтакте". Матч с комментариями на английском будет транслироваться на YouTube-канале "Роскосмоса".