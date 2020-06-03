Немецкий язык, математика, биология - школьники в Германии начинают наверстывать программу после локдауна. Единственным предметом, который до сих пор не возобновился, остается физкультура, пишет газета SZ.

Только Земля Тюрингия разрешила с 25 мая занятия на открытом воздухе. В школах по всей остальной Германии спортзалы закрыты, пустуют футбольные площадки во дворах. Из санитарных соображений ученикам запрещено пользоваться раздевалками, спортивными снарядами и любым инвентарем - будь то мяч, ракетка или клюшка. Надежды на дистанционное обучение тоже не оправдались. Учитель физкультуры в средней школе под Франкфуртом Мориц Шнайдер перед уходом на карантин дал своим пятиклашкам план разминки на дому. Большинство признались, что не могут заставить себя делать зарядку. С призывом как можно скорее вернуть физкультуру в школы уже выступил Спортивный союз молодежи ФРГ: "Еще до кризиса "короны" больше половины детей испытывали недостаток движения, а теперь и подавно".