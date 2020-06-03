Новости

В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
В Карелии отменили торжества в честь 100-летия республики 19:25
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу" 19:20
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму 19:12
В храмах Петербурга возобновятся богослужения 19:10
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 19:10
В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты 19:04
Володин выступил за доступные цены для туристов в России 19:03
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей 18:49
В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов 18:47
Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии 18:44
Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения 18:30
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки 18:29
Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы 18:25
Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году 18:16
Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей 18:00
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО 18:00
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Немецкий язык, математика, биология - школьники в Германии начинают наверстывать программу после локдауна. Единственным предметом, который до сих пор не возобновился, остается физкультура, пишет газета SZ.
Фото: AP
В ресторанах Германии собирают личные данные посетителей из-за COVID-19

Только Земля Тюрингия разрешила с 25 мая занятия на открытом воздухе. В школах по всей остальной Германии спортзалы закрыты, пустуют футбольные площадки во дворах. Из санитарных соображений ученикам запрещено пользоваться раздевалками, спортивными снарядами и любым инвентарем - будь то мяч, ракетка или клюшка. Надежды на дистанционное обучение тоже не оправдались. Учитель физкультуры в средней школе под Франкфуртом Мориц Шнайдер перед уходом на карантин дал своим пятиклашкам план разминки на дому. Большинство признались, что не могут заставить себя делать зарядку. С призывом как можно скорее вернуть физкультуру в школы уже выступил Спортивный союз молодежи ФРГ: "Еще до кризиса "короны" больше половины детей испытывали недостаток движения, а теперь и подавно".

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии