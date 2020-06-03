Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который выступал адептом либеральной модели борьбы с пандемией "короны", признал, что совершил ошибку. Его откровенное интервью прозвучало в эфире Sveriges Radio.

Медик, который в свое время разрабатывал для Швеции стратегию профилактики свиного гриппа, публично заявил о том, что столь высокого уровня смертности от COVID-19, который демонстрирует скандинавское королевство, можно было избежать. При этом он по-прежнему считает чрезмерными тотальные запреты во всех сферах общественной жизни, которые ввели у себя большинство стран ЕС и мира. По его словам, Стокгольму следовало остановиться на неком "промежуточном сценарии" между минимальными ограничениями, которые в итоге выбрала Швеция, где работало большинство магазинов, ресторанов, салонов красоты, не закрывались школы и детские сады, и жестким карантином.

По официальным данным на конец мая, которые приводит Euronews, в 10-миллионной Швеции было зарегистрировано 36 476 заболевших COVID-19. При этом более 4000 пациентов скончались - такую статистику озвучил лично премьер Стефан Левен. Для сравнения: в Исландии коронавирус унес жизни 10 человек, в Дании - 562. При этом 75 процентов жертв "короны" в Швеции составили именно пожилые люди - обитатели домов престарелых. Специалисты дают не только абсолютные, но и относительные показатели смертности по странам Северной Европы. Как отмечает Frankfurter Rundschau, в Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии на миллион жителей от COVID-19 скончались 98, 56, 43 и 29 человек соответственно. В Швеции на миллион подданных приходится 430 умерших от коронавируса.