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Текст:   Марина Трубилина 
20:03 03.06.2020

Ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже к концу нынешнего года. Об этом сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Нацпроектом "Жилье и городская среда", напомнил Мутко, предусмотрено снижение в 2024 году ипотечных ставок до уровня ниже 8%. Распространение коронавируса оказало негативное влияние на экономику, отметил он, спрос на ипотеку в апреле упал на 15-20%. Однако программа субсидирования ипотечных ставок на новостройки должна изменить ситуацию.

"Мы как оператор программы запустили всю инфраструктуру, а банками получено 120,8 тысячи заявок. Выдано 22,8 тысячи кредитов на 57,5 млрд рублей. Думаю, что к концу года возможно достижение целевых показателей нацпроекта по снижению ставки по ипотеке с опережением", - сказал Мутко. Этому содействуют и ранее запущенные ипотечные программы с госучастием - такие как "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", списание долга по ипотеке семьям, в которых появляется третий и последующие дети.

Фото: iStock
Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Также Мутко отметил, что с 2016 года ДОМ.РФ развивает рынок ипотечных ценных бумаг - запущена программа однотраншевой секьюритизации ипотечных кредитов с поручительством компании. Цель - обеспечить рынок ипотеки долгосрочными ресурсами в 7 трлн рублей из 20 трлн рублей ипотечных кредитов, которые будут выданы к 2024 году.

"Механизм востребован крупными банками и средними региональными банками - реализовано 18 сделок на 552 млрд рублей, заключено соглашений еще более чем на 1 трлн руб. Совместно с Минфином России подготовлен проект дорожной карты по развитию ипотеки и дополнительному снижению ставок на основе стандартизации и снижения издержек. В целом ожидаю, что к концу 2020 года сможем выйти на целевой уровень ставок нацпроекта не только за счет льготных программ и снижения ставок по рыночным продуктам", - добавил гендиректор ДОМ.РФ.

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