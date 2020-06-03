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3 июня 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 2 июня 2020 года № 230 "О внесении изменений в пункт 8 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в пункт 8 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30 апреля 2020 г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188, от 15 мая 2020 г. № 204, от 19 мая 2020 г. № 211, от 20 мая 2020 г. № 212, от 22 мая 2020 г. № 215, от 27 мая 2020 г. № 222 и от 28 мая 2020 г. № 225) следующие изменения:

1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям объектов, предназначенных для оказания гостиничных услуг, услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению (пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кемпингов и иных аналогичных объектов, за исключением санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности), осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, с 31 марта по 07 июня 2020 года включительно:".

1.2. В подпункте 8.2 слова "01 июня 2020 года" заменить словами "07 июня 2020 года включительно".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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