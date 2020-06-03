В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов

В Индии археологи при проведении раскопок на севере страны в деревне Дханипур обнаружили каменную дробилку или мельницу, входившую в состав "сахарного завода" и построенную в эпоху правления Великих Моголов.

Об открытии рассказывает The Times of India. Находка относится к периоду позднего средневековья. Она была сделана на поле местного крестьянина.

По словам археологов, каменный объект можно назвать огромным, учитывая его предназначение. Как пояснил профессор исторического факультета университета AMU Манвендра Кумар Пундхир, артефакт оказался каменной сахарной мельницей или дробилкой для сахарного тростника.

Его длина составляет около 3,75 метра, а диаметр - 2,6 метра. Профессор говорит, что в средневековый период на территории Индии сахарные дробилки изготавливались из двух частей - ступки и пестика. Поэтому огромные размеры устройства впечатлили ученых.

"Индийцы с древних времен знали, как добывать сок сахарного тростника, чтобы изготовить сахар, - говорит Пундхир. - Технология изготовления предполагала использование нескольких технических устройств".

Ученые считают, что найденное ими устройство было создано на заре империи Великих Моголов (1526 - 1858 годы). К тому времени технология была уже известной. "Сахарные заводы" появились в Индии незадолго до эпохи Великих Моголов. Первые письменные доказательства использования "ступки и пестика" для измельчения сахарного тростника в Дели относятся к 1540 году.

Но историки не исключают, что подобные устройства могли появиться еще раньше. Причем они предполагают, что они появились на севере современной Индии, как раз в том районе, где и был найден этот артефакт.

Кстати, именно в эпоху Великих Моголов в стране появились и первые механизированные устройства, в которых использовались ролики и зубчатые прокатные станы. Считается, что такие технологии начали использоваться в XVII веке.

Профессор Абуль Фазл, описавший в своей книге различные механизмы империи Великих Моголов, подсчитал, что белый сахар в то время был примерно в три раза дороже риса, а цена коричневого сахара была почти эквивалентной рису.

При этом сахар в империи стоил гораздо меньше, чем в Западной Азии и Европе. Его производство было широко налажено на территории современных Бенгалии, Гуджарата и Пенджаба.

Считается, что передовые технологии производства сахара у индийцев переняли арабские купцы, которые затем принесли их и в Европу. Даже название "сахар", как считают в Индии, происходит от санскритского слова "sharkara". Персы преобразовали его в слово "schkar", арабы - в "sukkar", римляне - в "seachrum", французы - в "sucre", а англичане - в "sugar".