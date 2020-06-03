Трамп отреагировал на убийство темнокожего полицейского в отставке

На фоне массовых беспорядков, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским-садистом в Миннеаполисе, в США разыгралась еще одна трагедия. На этот раз неизвестные мародеры в Сент-Луисе (штат Миссури) застрелили 77-летнего капитана полиции на пенсии Дэвида Дорна, который в третьем часу ночи пытался защитить от разграбления ювелирный магазин и ломбард своего друга. У офицера Дорна, 38 лет отдавшего службе, остались жена, пятеро детей и десять внуков, передает CNN.

Гибель Дорна, который не остался равнодушным к событиям в городе, повергла в шок всех его бывших сослуживцев. Другой полицейский в отставке Дэвид Эллисон рассказал, что в свое время Дорн вытащил его из нищеты. А еще он всегда помогал молодым кадрам и просто был "честнейшим и прекраснейшим человеком".

Всего за ночь полиция произвела в Сент-Луисе 25 арестов. При этом грабители успели разнести витрины более полусотни местных лавочек, магазинов, кафе и других объектов частной собственности.

За любую информацию о возможном убийце Дорна объявлено вознаграждение в 10 тысяч долларов. Президент США Дональд Трамп немедленно прокомментировал трагедию у себя в Twitter, выразив соболезнования семье погибшего офицера в отставке, который пытался противостоять беззаконию.