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03.06.2020 20:58
Рубрика: В мире

Трамп отреагировал на убийство темнокожего полицейского в отставке

Текст: Марина Алешина

На фоне массовых беспорядков, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским-садистом в Миннеаполисе, в США разыгралась еще одна трагедия. На этот раз неизвестные мародеры в Сент-Луисе (штат Миссури) застрелили 77-летнего капитана полиции на пенсии Дэвида Дорна, который в третьем часу ночи пытался защитить от разграбления ювелирный магазин и ломбард своего друга. У офицера Дорна, 38 лет отдавшего службе, остались жена, пятеро детей и десять внуков, передает CNN.

Фото: EPA
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Гибель Дорна, который не остался равнодушным к событиям в городе, повергла в шок всех его бывших сослуживцев. Другой полицейский в отставке Дэвид Эллисон рассказал, что в свое время Дорн вытащил его из нищеты. А еще он всегда помогал молодым кадрам и просто был "честнейшим и прекраснейшим человеком".

Всего за ночь полиция произвела в Сент-Луисе 25 арестов. При этом грабители успели разнести витрины более полусотни местных лавочек, магазинов, кафе и других объектов частной собственности.

За любую информацию о возможном убийце Дорна объявлено вознаграждение в 10 тысяч долларов. Президент США Дональд Трамп немедленно прокомментировал трагедию у себя в Twitter, выразив соболезнования семье погибшего офицера в отставке, который пытался противостоять беззаконию.

В мире США Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда

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