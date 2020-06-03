Это звонкое слово "Троица" звенело в названии знаменитой рублевской иконы даже в годы, когда о празднике мы мало что знали. Только чувствовали: "Троица" - не просто цифра. Ведь не "тройка", не "трио", не "трешка"...

Загадочное слово, как оказалось, указывало на главный христианский догмат, о котором размышляли величайшие умы, начиная с апостола Павла. И не только богословы. Образ Божий - Троичность, пронизывает всю материю, считал академик Б.В. Раушенбах, создатель систем ориентации космических спутников и автор труда "Предстоя Святой Троице". "А если кого-то удивляет троичный догмат, то это потому, что он не знает математики", - восклицал основоположник космонавтики. Так о чем же звенит Троица?

Сам важнейший догмат христианства звучит так: "Единый и единственный Бог существует в трех Ипостасях, в трех самостоятельных персональных (личностных) существованиях. Эти три Личности, три Ипостаси Бога - Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Эти три равновеликих, не сливающихся между Собою, но и нераздельных в едином Существе три Лица - Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой - и есть Единый Бог". Учение о Троице не изобретение премудрых богословов, а истина, открывающаяся людям в конкретные моменты истории.

Событие, которое легло в основу праздника Троицы, произошло на пятидесятый день после Воскресения Христа. Давайте вспомним, что после Своего Воскресения Христос еще сорок дней был с близкими, укрепляя их в вере, готовя к будущему служению. На сороковой день Он вознесся на небо, пообещав, что пошлет в наш мир Дух Божий, который сойдет на учеников, давая им силу проповедовать благую весть о том, что Своим Воскресением Христос победил смерть.

И вот через десять дней после Вознесения ученики Иисуса и Его Мать Мария собрались вместе в Сионской горнице в одном из домов Иерусалима. Апостолов было по-прежнему двенадцать - вместо предателя Иуды двенадцатым избрали Матфея. В этот день в Иерусалиме отмечали праздник, установленный в честь получения Моисеем заповедей, данных ему Богом, поэтому в город пришло много "людей из всякого народа под небом". Когда апостолы вместе с Марией, Матерью Христа, были в горнице, то, как сообщает евангелист Лука, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились". "И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать". Ветер, огонь, шум небесный были видимыми знамениями, сопровождающими явление Святого Духа. При сошествии на апостолов Святого Духа они получили особые дары: дар разговаривать на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих. Евангелист Лука приводит интересную деталь: когда после сошествия огненных языков ученики Христа заговорили на разных наречиях, кое-кто стал насмехаться над апостолами, говоря, что "они напились сладкого вина". Но тут поднялся Петр и начал проповедь. Он сказал, что, как и было предсказано пророками, Иисус Христос, Которого распяли, воскрес из мертвых, на сороковой день по Воскресении вознесся на небо и сейчас излил на апостолов Святого Духа. Проповедь Петра так подействовала на всех, что люди уверовали и начали спрашивать: "Что же нам делать?" И Петр ответил: "Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов и Вы получите дар Святого Духа".

"Ветхозаветная Троица". Андрей Рублев, написано между 1408 и 1425 годами. Фото: Александр Сенцов / ТАСС

Уверовавших во Христа и охотно принявших в тот день крещение оказалось около трех тысяч. Так вот, День Святой Троицы - это день, когда миру видимым образом было явлено Третье Лицо Святой Троицы: Святой Дух. И неслучайно на праздник в храмах так много молодой весенней зелени - ведь Святой Дух часто называют "Подателем жизни".

А накануне верующие отмечают Троицкую вселенскую родительскую субботу. В этот день Церковь особо поминает людей, по каким-то причинам не получивших христианского погребения, например пропавших без вести. День вселенского поминовения усопших установлен перед праздником Троицы для того, чтобы показать, что Дух Святой действует и в мертвых, и в живых и что для Бога все живы.

Удивительно, но величайшая тайна, которой богословы посвящают тома - Триединство Бога, - была воспринята русским народом органично, без каких-либо умствований и колебаний. Поразительная гармония и естественность образа Троицы Андрея Рублева (список иконы был в каждом храме) не столько определил, сколько с гениальной точностью уловил целомудренную строгость отношения русских к великой тайне Бога - Его Триединству.

Наука

Когда три - это одно

"В теологию меня привели споры вокруг христианской Троицы. Как человеку науки мне было непонятно триединство Троицы, я захотел опровергнуть этот кажущийся абсурд. Но... понятие Троицы оказалось логически безупречно. Так что, размышляя над Троицей, я, по сути, занимался математикой", - говорил академик Б.В. Раушенбах, физик-механик, автор книг по теологии. Образ Божий - Троичность, - по мнению академика, пронизывает всю материю. "Один наш известный математик сказал что-то неуважительное о богословии: дескать, какая глупость, что три - это одно. "А как же вектор?" - спросил я. Он был просто поражен: "Господи, я об этом не подумал!"