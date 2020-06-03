У птиц будут свои телефонные номера

Чтобы услышать голоса птиц, белорусам теперь не надо идти в лес: благодаря проекту "Выйди на связь с природой" с пернатыми можно пообщаться по телефону. Авторы инициативы - общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Первые собственные телефонные номера уже появились у вяхиря, зарянки, щегла, соловья, снегиря, черного дрозда, зяблика, лазоревки, крапивника и серой неясыти. Это самые распространенные в Беларуси и самые узнаваемые птицы. Специалист по акциям и кампаниям Наталия Сороковик уверяет: большинство из нас слышали эти голоса раньше, но не все знали, кому они принадлежат:

- В Беларуси насчитывается 332 вида птиц, 70 из которых включены в национальную Красную книгу. Все птицы нуждаются в помощи, внимании и защите. Мы наде­емся, что этот сервис станет напоминанием каждому из нас о ценности дикой природы. Такие звонки будут интересны и на уроках биологии.

Звонки на все 10 номеров бесплатны для абонентов компании А1, кроме тех, кто находится в роуминге. Но прежде чем вы услышите голос птицы по телефону, вас поприветствует "птичий секретарь". В этой роли выступили актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Кристина Дробыш.

Что интересно, проект "Выйди на связь с природой" был создан благодаря еще одной инициативе - "Креатону". На 24 часа он объединил дизайнеров, менеджеров и стратегов, чтобы помочь социальным инициативам громче заявить о себе. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" стала клиентом четвертого "Креатона", где команда Олега Давыдчика предложила научить белорусов отличать птиц по голосам. Теперь понять, кто там свистит или чирикает за окном, очень просто: достаточно соотнести голос пернатого с "абонентом" в трубке.