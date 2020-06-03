У рубля появились шансы для нового триумфа

Рубль в последние недели переживает серию триумфов. Цена доллара к рублю уходила ниже 69 рублей, достигнув показатели первой половины марта. Российскую валюту поддерживают немало драйверов. Но не все они достаточно сильны.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, назвал факторы поддержки рубля, а также оценил вероятность сокращения ставки ФРС США ниже нуля.

- Нефтяные цены поднимаются, штурмуя уже важнейшие рубежи около 40 долларов за баррель Brent. Это сильнейший психологический и технический уровень, - анализирует эксперт. - Это, как и общая поддержка рубля, связано с оптимистичным настроем на рынках из-за постепенного преодоления остроты пандемии и повышения экономической активности, ослабления доллара на валютном рынке.

Кроме того, инвесторы надеются, что на встрече стран-экспортеров ОПЕК+ в первой декаде июня будет принято решение о продлении действия соглашения по снижению добычи в майских объемах.

В связи с этим очень значимыми для нефти и рубля станут выходящие в среду данные о запасах черного золота в США. Ожидается их увеличение на 3,3 миллиона баррелей, что может приостановить рост цены. Кроме того, 3 июня выйдут и важные показатели по рынку труда в США в мае от института ADP и в еврозоне за апрель. Прогнозируется, что занятость сократилась. А это негатив для доллара и евро.

Из внутренних российских факторов в среду важно решение ЦБ РФ о объемах валютных интервенций. Предполагается, что на июнь он снизит продажу валюты по "бюджетному правилу" на 15 процентов по сравнению с маем из-за повышения нефтяных цен. Этот фактор станет играть против рубля.

Что касается валютных курсов на среду, то наиболее вероятен диапазон движения рубля к доллару 68,5-70,0.

А в оставшиеся дни недели динамика рубля будет определяться склонностью игроков на мировых рынках к рискам, изменением нефтяных котировок и валютными интервенциями ЦБ. Вероятно, что пока нефть не сможет закрепиться выше рубежа 40 долларов, поскольку основные позитивные факторы отработаны. Соответственно, и у рубля поддержка ограничена. С другой стороны, спрос на него поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 июня. Инвесторы покупают российские гособлигации, пока они дают более высокую доходность.

Важна и дальнейшая динамика доллара на валютном рынке. Его текущее ослабление во многом связано с прошлыми действиями ФРС по сокращению

процентной ставки и огромными вливаниями долларов в экономику США и мира. Поэтому огромный интерес представляют дискуссии в кругах США о возможности сокращения ставки ниже нуля, в отрицательную зону.

За это выступает Дональд Трамп. Однако глава ФРС Пауэлл считает такую меру излишней, несущей иные риски. Возможно, он держит ее в запасе на случай нового всплеска пандемии. И все-таки в ближайшее время отрицательная ставка ФРС маловероятна. Гипотетически, при ее введении доллар бы еще больше ослаб в мире, что было бы фактором его снижения и к рублю.

Пока же на текущей неделе для курса рубля, помимо событий среды, могут быть значимыми заседание Европейского ЦБ 4 июня и официальный правительственный отчет о занятости в США в мае. Доллар может дойти до сильного рубежа - 67,5-68 рублей. Но не ниже.

Верхней границей диапазона для доллара на неделю выступает 70-70,8 рубля. Для евро актуальный коридор на ближайшие дни - 75,8-77,8 рубля.