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Рубрика: Экономика

У рубля появились шансы для нового триумфа

Текст: Георгий Панин
Рубль в последние недели переживает серию триумфов. Цена доллара к рублю уходила ниже 69 рублей, достигнув показатели первой половины марта. Российскую валюту поддерживают немало драйверов. Но не все они достаточно сильны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, назвал факторы поддержки рубля, а также оценил вероятность сокращения ставки ФРС США ниже нуля.

Фото: iStock
Почему укрепляются рубль и другие валюты развивающихся стран

- Нефтяные цены поднимаются, штурмуя уже важнейшие рубежи около 40 долларов за баррель Brent. Это сильнейший психологический и технический уровень, - анализирует эксперт. - Это, как и общая поддержка рубля, связано с оптимистичным настроем на рынках из-за постепенного преодоления остроты пандемии и повышения экономической активности, ослабления доллара на валютном рынке.

Кроме того, инвесторы надеются, что на встрече стран-экспортеров ОПЕК+ в первой декаде июня будет принято решение о продлении действия соглашения по снижению добычи в майских объемах.

В связи с этим очень значимыми для нефти и рубля станут выходящие в среду данные о запасах черного золота в США. Ожидается их увеличение на 3,3 миллиона баррелей, что может приостановить рост цены. Кроме того, 3 июня выйдут и важные показатели по рынку труда в США в мае от института ADP и в еврозоне за апрель. Прогнозируется, что занятость сократилась. А это негатив для доллара и евро.

Из внутренних российских факторов в среду важно решение ЦБ РФ о объемах валютных интервенций. Предполагается, что на июнь он снизит продажу валюты по "бюджетному правилу" на 15 процентов по сравнению с маем из-за повышения нефтяных цен. Этот фактор станет играть против рубля.

Что касается валютных курсов на среду, то наиболее вероятен диапазон движения рубля к доллару 68,5-70,0.

А в оставшиеся дни недели динамика рубля будет определяться склонностью игроков на мировых рынках к рискам, изменением нефтяных котировок и валютными интервенциями ЦБ. Вероятно, что пока нефть не сможет закрепиться выше рубежа 40 долларов, поскольку основные позитивные факторы отработаны. Соответственно, и у рубля поддержка ограничена. С другой стороны, спрос на него поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 июня. Инвесторы покупают российские гособлигации, пока они дают более высокую доходность.

Важна и дальнейшая динамика доллара на валютном рынке. Его текущее ослабление во многом связано с прошлыми действиями ФРС по сокращению

Фото: Getty Images
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процентной ставки и огромными вливаниями долларов в экономику США и мира. Поэтому огромный интерес представляют дискуссии в кругах США о возможности сокращения ставки ниже нуля, в отрицательную зону.

За это выступает Дональд Трамп. Однако глава ФРС Пауэлл считает такую меру излишней, несущей иные риски. Возможно, он держит ее в запасе на случай нового всплеска пандемии. И все-таки в ближайшее время отрицательная ставка ФРС маловероятна. Гипотетически, при ее введении доллар бы еще больше ослаб в мире, что было бы фактором его снижения и к рублю.

Пока же на текущей неделе для курса рубля, помимо событий среды, могут быть значимыми заседание Европейского ЦБ 4 июня и официальный правительственный отчет о занятости в США в мае. Доллар может дойти до сильного рубежа - 67,5-68 рублей. Но не ниже.

Верхней границей диапазона для доллара на неделю выступает 70-70,8 рубля. Для евро актуальный коридор на ближайшие дни - 75,8-77,8 рубля.

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