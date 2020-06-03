Ученые: более теплая погода не остановит коронавирус

Исследование, опубликованное в журнале Science, было проведено учеными Экологического института в Принстоне. В модели просчитывалось, как вирус будет распространяться этим летом с учетом ожидающейся жаркой погоды. Согласно выводам ученых, высокой температуры воздуха будет недостаточно, чтобы замедлить первоначальное и быстрое распространение коронавируса среди населения.

Исследовательская группа обнаружила, что отсутствие у человека иммунитета к SARS-CoV-2 будет основным фактором, способствующим постоянному и быстрому распространению нового коронавируса этим летом и осенью.

"Нам, очевидно, придется подождать, пока появится вакцина. Однако на данный момент многие исследователи выражают сомнение в том, что пандемия COVID-19 может пойти на убыль летом", - заключил Коллинз, которого цитирует CNN.

Ранее некоторые ученые выразили предположение, что повышение температуры воздуха и влажности может уменьшить распространение SARS-CoV-2, возможно, так же, как и других вирусов, которые распространяются медленнее в теплую погоду. Однако, COVID-19 заметно отличается от других коронавирусов в этом отношении, что и подтвердило последнее исследование.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал предположения в начале пандемии, что летняя жара убьет вирус.