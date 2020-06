Умер экс-барабанщик легендарной панк-группы Misfits Джоуи Имэдж

Бывший ударник важнейшей американской театрализованной шоу-панк-группы Misfits Джоуи Имэдж умер 1 июня на 64-м году жизни. Об этом пишет Mirror.

Официально причина смерти барабанщика пока не названа, но известно, что Имэдж сражался с раком печени, который ему диагностировали четыре года назад.

Джоуи, на тот момент уже работавший шофером, пытался собирать средства на лечение недуга и просто на жизнь через GoFundMe, но сумма пожертвований ограничилась лишь восемью тысячами долларов.

Джоуи Пул (настоящая фамилия) родился в Нью-Джерси в 1957-м. К Misfits присоединился в 1978-м, приняв участие в ранних записях коллектива, в том числе - в сингле Night of the Living Dead.

В 1979-м, после провального британского турне с The Damned, Имэдж ушел из группы, продолжив играть с другими командами - Human Buffet, Psycho Daisies, The Mary Tyler Whores, The Strap-Ons, The Bell Ringers, Evil Doers, The Hooples, Jersey Trash, The Hollywood 77's и The Undead, ненадолго воссоединившись с бывшими коллегами в 2000-м на концерте во Флориде.