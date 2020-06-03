В "ЕР" предложили ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ до конца года

"Единая Россия" проработает вопрос о возможности ввести мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ до конца года из-за пандемии коронавируса. В частности, с такой инициативой выступил губернатор Ставропольского края, секретарь регионального отделения партии Владимир Владимиров.

"Очень бы хотелось, чтобы мы на этот год - очень сложный год для всех - ввели мораторий на подъем платежей за ЖКХ. Это будет и людьми нормально воспринято, и хозяйствующими субъектами", - сказал он, выступая на онлайн-совещании "Единой России, посвященного выполнению общенационального плана по восстановлению экономики.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак поддержал его предложение. "Темой платежей мы готовы заниматься, давайте консолидировать наши позиции", - сказал он.