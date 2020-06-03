В Европе продолжится смягчение ограничительных мер

Стало известно, в каких европейских странах в ближайшее время продолжится смягчение ограничительных мер.

Так, в Швейцарии с 6 июня будут разрешены частные и публичные мероприятия с участием до 300 человек, включая семейные мероприятия, как например, свадьбы и похороны. В стране возобновятся ярмарки, концерты, спектакли и кинопоказы, а также акции политического и гражданского характера. Спортивные тренировки в залах и в бассейнах возобновляются без каких-либо ограничений для групп посетителей также в эту пятницу. Также будут разрешены такие мероприятия, как игра в бильярд. Занятия в старших классах средней и профессиональной школы и в высших учебных заведениях возобновятся в этой европейской стране с 8 июня.

Власти Бельгии приняли решение о так называемом "пробном" уроке продолжительностью не более часа. Он пройдет в четверг. Сами школы планируется открыть с 8 июня. Занятия бельгийских дошкольников в подготовительных группах уже возобновились со вторника.

Также с 8 июня будут открыты начальные школы в Нидерландах. Кроме того, лица в возрасте 13 лет и старше должны носить маски в общественном транспорте. Средние школы возобновили работу во вторник. Студенты и учителя должны находиться на расстоянии полутора метра друг от друга. Напомним, что рестораны, кафе и бары, кинотеатры, театры и концертные залы в Нидерландах возобновили работу в понедельник.

В Португалии в ближайшую пятницу заработают пляжи. Иностранных туристов не будут помещать на карантин при въезде в страну, отмечает CNN. Заработают кинотеатры, театры, бары и клубы на популярном у гостей страны острове Мадейра. Большая часть Португалии в понедельник вступила в третью фазу снятия ограничительных мер. Люди могут собираться группами не более 20 человек, постепенно возобновляется работа в офисах. Большие магазины и рестораны в торговых центрах могут начать свою работу. Максимальная вместимость посетителей в ресторанах не должна превышать 50% от количества мест за столиками, в таких заведениях должно соблюдаться социальное дистанцирование в 1,5 метра.

В Ирландии второй этап ограничительных мер начнется 8 июня. Жители страны смогут путешествовать на расстояние до 20 километров от дома, в отличие от ограничения в пять километров, которое действует с 5 мая. Небольшие торговые точки смогут начать работу при условии ограниченного количества персонала. Публичные библиотеки смогут также открыться для посетителей, если их количество будет ограничено и в них будет соблюдаться социальное дистанцирование и проводиться тщательная дезинфекция рук. С 29 июня в Ирландии будут поэтапно открыты ясли, детские дошкольные учреждения. Кафе и рестораны, предлагающие еду и напитки на террасах, также смогут возобновить работу.

Между тем

В других странах мира также принимаются меры по ослаблению режима изоляции. В среду они продолжатся в Таиланде, Индии, Перу, Мексике. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в среду, что может снять все меры по социальному дистанцированию, чтобы вернуть страну к нормальной жизни. Она пообещала открыть границы страны, где за последние 12 дней не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, уже на следующей неделе, отмечает The Guardian. В бразильском Рио-де-Жанейро начали работу непродовольственные магазины. Церквям, автомагазинам, магазинам мебели и студиям дизайна было разрешено возобновить работу. Также разрешено совершать прогулки по знаменитой городской набережной на Копакабане и купаться в океане. Ослабление ограничений знаменует собой начало шести этапов смягчения режима изоляции, запланированных местными чиновниками.

Напомним, что ранее ВОЗ выступила с заявлением: слишком быстрое смягчение ограничительных мер и возобновление работы предприятий сможет привести к активизации вируса. А во вторник главный хирург США, доктор Джером Адамс заявил Politico, что ожидает во многих штатах новых вспышек коронавируса, вызванных общенациональными протестами по поводу смерти Джорджа Флойда. По его словам, тысячи людей собрались в непосредственной близости друг от друга, пренебрегая правилами социального дистанцирования и провоцируя риск заражения.