В Финансовом университете спрогнозировали быстрое восстановление экономики

В России имеются все предпосылки для быстрого развития экономики, компенсирующего потери, понесенные в последние два месяца. Так считают эксперты Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ.

Как говорится в их последнем исследовании (имеется в распоряжении "Российской газеты"), оптимистические ожидания основаны на значительной потребительской активности населения. Готовность россиян приобретать товары и услуги остается на высоком уровне.

"Мы видим рост спроса населения на новые и подержанные автомобили, устойчивый интерес к городской и загородной недвижимости. Сохраняется на высоком уровне спрос на мебель и крупную бытовую технику. Все это, несомненно, будет оказывать поддержку экономическому росту", - считают экономисты. Они отмечают, что сохранению устойчивости потребительской активности во многом способствовала стабильность курса рубля. В противном случае, при резкой девальвации рубля, возник бы риск перехода граждан к сберегательному поведению.

Эксперты считают, что стране удалось избежать роста безработицы. "В полной мере объем высвобождения рабочих рук из экономики мы увидим по итогам июня-июля, однако, очевидно, что прирост числа безработных будет довольно скромным по своему объему", - подчеркивается в исследовании. Бизнес использовал свободное время на развитие своих предприятий. При этом важно, что число ориентированных на развитие предпринимателей заметно выросло по сравнению с показателями весны прошлого года: тогда доля тех, кто был ориентирован на развитие предприятия, составляла 27% (сейчас 35%).

"Все это дает основание для пересмотра нашего прогноза относительно динамики ВВП страны в 2020 году. По нашему предыдущему прогнозу, сделанному в апреле, можно было ожидать падения ВВП России в 2020 году на 5%. Однако сегодня очевидно, что кризис протекает в гораздо более мягкой форме, чем ожидалось. Поэтому, по нашим оценкам, ВВП страны снизится не более чем на 2,5%, причем данную оценку можно рассматривать как пессимистическую", - уверены эксперты. По их прогнозам, потребительская инфляция по итогам 2020 года не превысит 4%, хотя в 2021 году есть риск ее повышения до 5%. В 2021 году можно ожидать роста промышленного производства на 2-2,5% и ВВП - на 1-1,5%.