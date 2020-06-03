В Японии коронавирус оставил без работы свыше 16 тысяч человек

Пандемия коронавируса оставила без работы более 16 тысяч жителей Японии. Со ссылкой на данные местного министерства здравоохранения, труда и благосостояния пишет агентство Киодо.

"С наибольшими трудностями столкнулись служащие гостиничной сферы, где работы лишились более 3,7 тысячи человек. В общей сложности без работы из-за коронавируса остались 16,7 тысячи жителей страны", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Стране восходящего солнца превышает 17,7 тысячи человек, из которых скончались более 900. Свыше 15,3 тысячи пациентов выздоровели.