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Рубрика: В мире

В Японии коронавирус оставил без работы свыше 16 тысяч человек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавируса оставила без работы более 16 тысяч жителей Японии. Со ссылкой на данные местного министерства здравоохранения, труда и благосостояния пишет агентство Киодо.

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"С наибольшими трудностями столкнулись служащие гостиничной сферы, где работы лишились более 3,7 тысячи человек. В общей сложности без работы из-за коронавируса остались 16,7 тысячи жителей страны", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Стране восходящего солнца превышает 17,7 тысячи человек, из которых скончались более 900. Свыше 15,3 тысячи пациентов выздоровели.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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