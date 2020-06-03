В Японии ужесточат наказание за агрессивное вождение

Власти Японии ужесточат наказание за агрессивное вождение. Соответствующие поправки уже одобрила нижняя палата парламента. Нововведения вступят в силу 30 июня.

За вождение, которое может привести к возникновению опасных ситуаций на дороге, будут штрафовать на 500 тысяч иен (5 тысяч долларов США), либо отправят в тюрьму на три года. Раньше такое суровое наказание грозило только тем, кто сел за руль пьяным.

В случае агрессии и провоцировании конфликта с другими автомобилистами, штраф увеличится до миллиона иен (10 тысяч долларов). Кроме того, у нарушителя отберут водительские права. Придется очень долго ходить пешком, сообщает ТАСС.