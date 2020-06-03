Ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, привели к росту безработицы в Киргизии. Ее показатель, по оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕАК), стал самым высоким в ЕАЭС. В правительстве полагают, что вскоре ситуация изменится - в связи с оживлением экономики. Но в ближайшее время властям необходимо обеспечить занятость.

По оценкам ЕАК, в марте, когда в Киргизии только вводились ограничительные меры, уровень официально зарегистрированной безработицы уже достигал 3,1 процента к общему количеству экономически активных граждан. В Беларуси, для сравнения, этот показатель составлял 0,2 процента, в России - около одного процента, а в Казахстане - 1,6.

В Нацстаткоме республики полагают, что уже на тот момент безработных в республике было гораздо больше, поскольку на учете в службах занятости состояло около половины нетрудоустроенных. Остальные предпочитали искать заработок самостоятельно.

В течение следующих недель ситуация значительно ухудшилась. По подсчетам минэкономики КР, без работы фактически остались 28 процентов экономически активных граждан. Это объяснялось введением строгих мер изоляции. Только в Бишкеке, согласно данным мэрии столицы, работу приостановили свыше полутора тысяч компаний. Схожая ситуация наблюдалась и в других населенных пунктах. Иными словами, действие режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации привело к тому, что работу и, соответственно, средства к существованию временно потеряли до 700 тысяч человек. При этом никто не считал граждан, выехавших на заработки за рубеж - в Россию и Казахстан, а теперь возвращающихся домой.

Так или иначе, но в минэкономики пришли к выводу, что Киргизия может столкнуться со структурной безработицей. И этот фактор, судя по всему, подтолкнул правительство к тому, чтобы решиться на смягчение сдерживающих распространение инфекции мер, несмотря на продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом. Предложить иной сценарий действий, который бы кардинально повлиял на картину, чиновники пока не смогли.

За неимением лучшего кабинет министров решил рассмотреть элементы практики, которой пользуются службы занятости и Программа развития ООН (ПРООН). Международная организация при финансировании России реализует в Киргизии проекты поддержки социально уязвимых слоев населения в регионах. ПРООН привлекает нуждающихся к благоустройству территорий или созданию инфраструктуры, а взамен выделяет семьям малоимущих месячные продовольственные наборы.

Досье "РГ"



Высокий уровень безработицы на протяжении последних двадцати лет объяснялся в Киргизии двумя факторами. Во-первых, тем, что после распада СССР республика утеряла большое количество производственных мощностей. Действовавшие некогда заводы были приватизированы, а затем и вовсе закрыты, а сельское хозяйство и сфера услуг, ставшие после парада суверенитетов драйверами экономики, не могли обеспечить рабочими местами всех желающих. Во-вторых, население Киргизии стремительно росло, и этот процесс продолжается. Снять демографическое давление на местный рынок труда республике долгое время помогала трудовая миграция.