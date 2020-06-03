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Рубрика: В мире

В эпоху коронавируса и после него

Руководство Киргизии предложило "обменять" часть внешнего долга на экологические проекты
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 118(8172)
Международный форум прошел в формате видеоконференции. Фото: Пресс-служба президента КР Международный форум прошел в формате видеоконференции. Фото: Пресс-служба президента КР
Международный форум прошел в формате видеоконференции. Фото: Пресс-служба президента КР
Провести "глубокую" реструктуризацию внешнего долга Киргизии предложил мировому сообществу президент КР Сооронбай Жээнбеков. С этой инициативой он выступил на международном форуме "Мероприятие высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него". Изменение сроков выплат или списание части обязательств, по его мнению, поддержит развивающиеся страны в достижении целей устойчивого развития ООН.

Международный форум прошел в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы разных государств, международных организаций и финансовых институтов, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Киргизия получит полмиллиарда долларов на восстановление экономики

Немногим ранее страны "Большой двадцатки" и "Парижского клуба" уже условились поддержать развивающиеся страны и в частности позволить Киргизии приостановить платежи по госдолгу. Навстречу республике пошел в том числе и Китай, который на данный момент является одним из главных кредиторов КР. Пекин предоставлял официальному Бишкеку средства на реализацию важных инфраструктурных проектов. Но, как полагают власти КР, в свете пандемии этих мер может оказаться недостаточно. Поэтому киргизская сторона настаивает на том, чтобы реструктуризация долга была более "глубокой".

Помимо предложения о списании части обязательств руководство республики заявило о необходимости разработать программу обмена долга на обязательства, соответствующие различным инициативам ООН. Средства, которые развивающиеся страны должны выплачивать по кредитам, киргизская сторона предлагает перенаправить на проекты, направленные на поддержку и развитие систем здравоохранения, социальной поддержки и продовольственной безопасности. То есть тех сфер, которые столкнулись с наибольшим негативным воздействием пандемии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Пандемия перестала быть только проблемой здравоохранения, она оказывает негативное влияние на экономическое развитие всех стран, а защитные меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом, привели к резкому снижению экономической активности, - пояснил Сооронбай Жээнбеков. - Нехватка бюджетных средств может привести к ухудшению социального положения населения. В этих условиях под угрозу ставится и реализация национальных программ, которые тесно связаны с целями устойчивого развития ООН. Нынешняя ситуация требует принятия решительных мер и применению нестандартных подходов.

Обменять долги, как заявил президент КР, можно было бы и на реализацию программ в области экологии. Особенно это может быть актуально в связи с продолжающимся изменением климата и стремлением развитых стран перейти на так называемый формат "зеленой экономики". С подобными инициативами, кстати, горная республика выступала на различных международных площадках и ранее, но, возможно, теперь ее предложения будут восприняты с большим вниманием.

- Наша инициатива соответствует программам ООН, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Если это будет поддержано международным сообществом, предлагаю разработать и принять в рамках ООН соответствующую дорожную карту.

Предложение киргизской стороны связано с необходимостью решить проблему с возросшим бременем финансовых обязательств перед иностранными кредиторами. Во многом это связано с критическим состоянием экономики - из-за пандемии Киргизия столкнулась со снижением внешней торговли, а внутри страны многие предприятия оказались на грани закрытия. Чтобы справиться с ситуацией, власти вернулись к практике заимствований. В течение последних полутора месяцев Киргизия получила от ряда международных институтов около полумиллиарда долларов, и примерно половина этой суммы предоставлена республике в виде кредитов.

Больше всего средств - около 360 миллионов долларов - республике выделили Международный валютный фонд и Азиатский банк развития. Эти деньги, как утверждают в правительстве, были направлены в основном на поддержку бюджета, социальных программ и системы здравоохранения.

Фото: РКФР
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До обращения за новыми займами внешний долг Киргизии оценивался примерно в 3,8 миллиарда долларов, что составляло около трети от объема внутреннего валового продукта страны. Причем примерно половину этой суммы (почти 1,8 миллиарда) горной республике в свое время предоставил Китай. Ранее в пятерку основных кредиторов КР входила Россия. Но некоторое время назад руководство РФ приняло решение списать долг Киргизии, чтобы поддержать партнера.

Вопрос внешнего долга всегда считался для Киргизии болезненным. В республике существует устойчивое убеждение, что бремя обязательств ставит ее в зависимость перед иностранными кредиторами. По этой причине с 2010 года руководство страны старалось привлекать так называемые грантовые средства - безвозмездную помощь.

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