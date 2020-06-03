Потери, с которыми столкнулась экономика Киргизии в связи с пандемией, заставили власти задуматься о поиске нового источника поступлений средств. Минэкономики республики обратило внимание на теневой сектор, уровень которого, по оценкам ведомства, превышает четверть официального объема ВВП, а руководство страны - на чиновников.

Стратегия и коррупция

В ближайшие дни Совет безопасности (СБ) Киргизии вновь готовится вынести на обсуждение одну из самых актуальных для республики тем - борьбу с коррупцией. Власти страны обещают действовать жестко, а теперь еще и системно. По словам секретаря Совбеза Дамира Сагынбаева, члены СБ рассмотрят проект стратегии по противодействию этому явлению и ликвидации его причин на следующие четыре года.

Помимо уже озвученных инициатив о цифровизации ряда государственных услуг, таможенных и налоговых процедур, а также в целом повышении прозрачности в работе госорганов, проект содержит одну выбивающуюся из общей канвы деталь. Власти анонсируют кампанию, которая может коснуться многих чиновников. Руководство Киргизии выступает за скорейшее принятие норм, согласно которым несоответствие расходов и доходов государственных и муниципальных служащих (в том числе лиц, занимающих политические должности), станет правовым основанием для увольнения. При этом отсутствие доказательств о приобретении имущества на законные доходы повлечет за собой его конфискацию в пользу государства.

Как уточняет Дамир Сагынбаев, речь идет о поправках в действующий Закон "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года. "Законопроект существенно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней, - утверждает секретарь Совбеза. - С принятием поправок наша декларационная кампания станет намного эффективней. Лица, которые укрывают свои доходы и большие расходы, будут рано или поздно привлечены к уголовной ответственности".

- Внесенные изменения в законодательство должны обеспечить действенный механизм, а не носить декларативный характер, - поддержал начинание президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Повод для проверки

Несколько дней назад правительство республики заявило, что направило подготовленный законопроект в парламент. Каким документ будет на выходе после рассмотрения парламентариями, пока сказать трудно. Обсуждение подобных проектов сопровождается горячими дебатами. Однако ключевые пункты, судя по всему, документ сохранит.

- Основное нововведение заключается в том, что декларированию будет подлежать не только зарегистрированное или находящееся в собственности служащих имущество, но и то, которое фактически используется как ими, так и их родственниками, - раскрыл некоторые детали документа вице-премьер КР Эркин Асрандиев. - Также увеличивается перечень сведений о близких родственниках чиновников, их имуществе и активах.

Законопроект, кроме того, призван расширить перечень оснований для проверки сведений о доходах и имуществе, представленных государственным или муниципальным служащим. Так, к примеру, поводом может послужить поступление в компетентные органы информации о приобретении чиновником либо его близкими родственниками имущества на сумму более двух миллионов сомов, наличии денежных средств на счетах либо в наличной форме на ту же сумму и более, проведенных сделках, превышающих доход за последние три года.

На фоне коррупционных скандалов, сотрясавших республику в последние месяцы, эти меры кажутся логичными. Но сработают ли, большой вопрос. Возможно, именно в свете подобных сомнений правительство разработало еще один законопроект, который успело внести на рассмотрение парламента ранее.

Кого подведут под амнистию?

Подсластить горькую пилюлю, судя по всему, призван законопроект об амнистии капиталов. По оценкам министерства экономики, на руках у киргизстанцев имеется не менее полутора миллиарда долларов, которые можно направить на развитие страны. И, конечно же, столь внушительные средства накоплены не обычными гражданами, чей доход практически не позволяет делать сбережения.

Формально амнистийная кампания нацелена на бизнес. Как утверждает Эркин Асрандиев, государство готово гарантировать конфиденциальность, и легализованный капитал проверять не будут, а декларанту придется внести в бюджет лишь мизерный процент от стоимости имущества. Однако, если средства направят в развитие экономики, включая открытие предприятий, то от платежей освободят.

- На сегодняшний день важно вовлечь "теневой" капитал в экономический оборот, - полагает он. - Люди не должны бояться. Мы обязаны обеспечить неприкосновенность денежных средств, стимулировать необходимые низкие процентные ставки.

Благие намерения, впрочем, пока не подкреплены ничем, кроме памяти о неудачном опыте предыдущих кампаний. Дело в том, что в Киргизии амнистию скрытых активов пытаются провести не впервые. Ранее легализовать теневые капиталы в стране пробовали в 2007, 2009 и 2010 годах, но практически безуспешно. По словам депутата парламента Дастана Бекешева, провал кампаний связан с тем, что по их итогам на отдельных бизнесменов возбудили уголовные дела. В результате у многих представителей деловых кругов сложилось предубеждение, что такие акции затеваются только для передела собственности.

Возможно, следует полагать, что законопроект нацелен на несколько иную аудиторию - родственников госслужащих, нередко аффилированных с бизнес-структурами. Тем более что на свет все чаще всплывает информация о чиновниках или депутатах, прямым или косвенным образом владеющих частными предприятиями. Один из последних громких случаев - скандал вокруг известного парламентария и его супруги, у которых обнаружили несколько десятков объектов недвижимости и фирм, хотя в декларациях указывались только дом, машина и квартира. По факту начато расследование.

- После таких громких коррупционных судебных дел чиновники должны быть заинтересованы в легализации своего богатства, - заявлял еще несколько месяцев назад парламентарий Таабалды Тиллаев. - Сейчас богатства многих наших миллиардеров и миллионеров после судебных разбирательств остаются у родственников. Есть те, кто прячет деньги за границей. Но если провести амнистию капиталов, люди смогут открыто показать свое имущество, оформить его на себя или на жен.

Впрочем, попадут ли чиновники под амнистию капиталов - пока все же непонятно. Как неясно и то, увенчается ли подобная кампания успехом в свете антикоррупционной политики.

Кстати



В течение последних двух лет, по данным Генпрокуратуры Киргизии, правоохранительные органы возбудили и расследовали 4870 уголовных дел по коррупции и должностным преступлениям. К ответственности привлекли 1135 человек. Среди них бывший президент, четыре должностных лица из аппарата главы государства, два депутата парламента, сотрудники различных ведомств и муниципалитетов, силовики и представители Фемиды.

Ущерб государству от коррупционных и должностных преступлений за этот период оценивается в 12 миллиардов 218,6 миллиона сомов.



Выявлять должностные преступления, как утверждают в надзорном ведомстве, стали значительно чаще. В 2016-2017 годах, для сравнения, против коррупционеров возбудили 2039 дел.