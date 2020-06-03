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Рубрика: Общество

В клинических испытаниях вакцины от COVID-19 задействуют военнослужащих

В Минобороны рассказали о военнослужащих, которые будут испытывать вакцину от коронавируса. Приоритет - контрактникам, так как призывникам законодательно запрещено участвовать в подобных исследованиях. Об этом рассказал начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"В списке из 50 добровольцев для участия в научно-исследовательской работе десять медицинских работников. Все кандидаты помимо согласия должны предоставить справки об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологии", - пояснил начальник госпиталя в интервью газете "Красная звезда".

Клинические испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Первую группу добровольцев здесь ждут уже третьего июня.

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