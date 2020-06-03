В Кремле уверены в готовности медицины к возможной второй волне коронавируса

Возможность второй волны коронавируса, о которой со ссылкой на экспертов говорил президент, существует. Но медицина в России к ней готова.

"Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей, обсуждает эту возможность", - добавил он.

"Инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - заверил представитель Кремля. "Эффективность инфраструктуры, созданного задела для борьбы с коронавирусом и по недопущению перегрузки всей системы, уже неоднократно доказана", - добавил он.

"Идет последовательный и постоянный процесс выхода из режима ограничений. Он ступенчатый, не сиюминутный, но, тем не менее, все больше и больше ограничений снимается", - заключил Песков.