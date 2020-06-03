В ЛНР признали русский язык "единственным государственным"

Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как передает РИА Новости, парламент ЛНР утвердил инициативу, внесенную ее главой Леонидом Пасечником. Она закрепляет статус русского языка как единственного в ЛНР, имеющего статус государственного. Изменения в местную Конституцию вступят в силу после того, как под ними поставит подпись сам Пасечник. Их поддержали 42 депутата, один воздержался, против никто не высказался.

В начале этой весны точно такие же поправки приняли в ДНР по инициативе ее лидера Дениса Пушилина. В Донецке сообщили о том, что на украинском языке в регионе просто некому разговаривать, а потому статус-кво должен быть оформлен юридически. Кроме того, там официально утвердили русскоязычное обучение в школах.

Вооруженный конфликт Донбасса и Киева продолжается вот уже более шести лет - с апреля 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию на юго-востоке страны. Политический процесс в рамках "нормандской четверки" и трехсторонней контактной группы в Минске периодически позволяет сторонам договариваться о режиме прекращения огня и о локальных шагах по урегулированию, однако сущностные вопросы, связанные с самоопределением региона и завершением кровопролития, до сих пор не решены.