Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых

Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.

Отмечается, что у пациентов пожилого возраста может не наблюдаться обычной для коронавирусной инфекции лихорадки, кашля или одышки. Симптомы инфекции могут быть обманчиво легкими и не соответствовать тяжести протекающего заболевания, подчеркивают в ведомстве.

Среди атипичных симптомов, которые могут указать на наличие вируса у пожилых людей, эксперты отмечают делирий, конъюнктивит, а также бред, тахикардию и снижение артериального давления.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано 187 216 случаев коронавируса, 91 654 человека уже выздоровели.