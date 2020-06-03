В Москве проверят мосты и тоннели по маршруту следования техники на Парад

Специалисты дополнительно проверят техническое состояние 43 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на Парад Победы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование, - отметил Петр Бирюков. - Будет проверено их техническое состояние, проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов".

По словам заместителя мэра, проведенное обследование позволит специалистам подтвердить возможность проезда техники по инженерным сооружениям, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождения колонн.