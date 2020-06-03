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03.06.2020 10:05
Рубрика: Экономика

В Москве проверят мосты и тоннели по маршруту следования техники на Парад

Текст: Ирина Огилько

Специалисты дополнительно проверят техническое состояние 43 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на Парад Победы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: РИА Новости
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"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование, - отметил Петр Бирюков. - Будет проверено их техническое состояние, проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов".

По словам заместителя мэра, проведенное обследование позволит специалистам подтвердить возможность проезда техники по инженерным сооружениям, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождения колонн.

Экономика Недвижимость Инфраструктура 75 лет Великой Победы

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