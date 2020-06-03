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03.06.2020 17:45
Рубрика: Власть

Оставим в тайне

В новом КоАП увеличат штрафы за утечку личных данных
Текст: Владислав Куликов
Проект нового КоАП, вынесенный на общественное обсуждение Министерством юстиции России, предусматривает увеличение в десять раз штрафов за утечку персональных данных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня компания, допустившая, что конфиденциальная информация оказалась в широком доступе, рискует заплатить штраф от 25 до 50 тысяч рублей. В проекте нового КоАП предусматривается, что за "невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных" штраф для юридического лица составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В новом КоАП пропишут условия для работы приложения "Народный инспектор"

Если же виновниками будут признаны обычные граждане, им будет грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Максимальный порог здесь тоже вырос в десять раз. Сегодня граждан за такое нарушение оштрафуют на сумму от 700 рублей до 2 тысяч.

В целом в КоАП планируется ввести отдельную главу, в которой будут собраны санкции в области сбора, обработки, распространения и защиты информации. Одной из чувствительных тем, конечно же, является защита персональных данных. Откуда различные мошенники и назойливые коммерсанты узнают наши номера? Из тех самых баз, в которые, строго говоря, ни один посторонний глаз сунуться не имеет право.

В КоАП, как действующем, так и проектируемом, предусмотрены санкции и за невыполнение требований гражданина о блокировании или уничтожении персональных данных в случае, если они неточны, незаконно получены или не являются необходимыми. Штраф для юридических лиц составляет от двадцати пяти тысяч до сорока пяти тысяч рублей. Данные санкции менять не планируется.

Оператор обязан по первому требованию удалить устаревшие или ненужные персональные данные

Часто этим грешат банки: отказываются удалять из дел граждан некоторые данные, в том числе номера телефонов, даже после многократных настойчивых требований. Человек мог уже много раз сменить номер, а в секретных электронных папках гражданина все равно будет значиться давно забытый телефон. Например, один из крупных банков внес в досье телефон жены клиента и по собственной воле стал сбрасывать ей SMS о пришедшей на его карту зарплате. В рамках бесплатной акции по продвижению своих услуг. В ответ на претензии гражданина банкиры улыбались, обещали исправить, но злополучный номер так и не удалили, продолжая время от времени радовать жену гражданина ценной информацией. Но такие действия тоже попадают под КоАП, в том числе под понятие утечки данных. Гражданам, пострадавшим от такого, вряд ли предлагаемые штрафы покажутся чрезмерными.

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