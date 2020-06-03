В Португалии отрапортовали о готовности принять первых туристов

В Португалии все готово для принятия первых иностранных туристов, пишет газета Publico. По данным издания, приезжающих в республику не отправят на принудительный карантин. Вместо этого в аэропортах всем пассажирам будут измерять температуру, а также проводить выборочное тестирование на наличие коронавируса.

На первых порах насладиться солнцем на местных пляжах удастся далеко не всем. В частности, беспрепятственно приехать в Португалию смогут лишь жители США, Великобритании, Канады, Бразилии, а также относительно благополучных в плане распространения коронавируса стран Евросоюза. В стоп-лист попали граждане Италии и Испании, где кризисная ситуация с COVID-19 еще далека от завершения.

При соблюдении правил социального дистанцирования уже открылись большинство отелей. До конца недели в ряде регионов страны заработают кинотеатры, театры и бары и даже клубы.