Этот вопрос уже на первом после долгого перерыва заседании президиума академии наук поднял председатель Координационного совета профессоров РАН Александр Лутовинов."Впервые право самостоятельно присуждать ученые степени в виде эксперимента было дано ведущим российским вузам, но потом без анализа результатов передается и другим организациям", - заявил он.

Напомним, что первоначально право самостоятельно присуждать ученые степени получили в 2016 году только МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет, а сегодня в этом списке уже 29 "пилотных" организаций - 25 вузов и 4 научных. По мнению Лутовинова, бесконтрольное со стороны научного сообщества получение такого права может разрушить всю систему аттестации научных кадров, понизить конкурентоспособность науки.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов оценил работу попавших в список 29 "пилотных" организаций, а также сравнил их с советами, которые работают в традиционной системе ВАК. Картина такая: наибольшее число соискателей ученой степени в "пилотах" защищаются по гуманитарным и общественным наукам, больше всего диссертационных советов по специальности "экономика и управление народным хозяйством". А вот как "пилоты" работают по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития страны. Оказалось, что в этих диссертационных советах защищается меньше работ, чем в ВАК: доля докторских диссертаций 39 процентов, кандидатских - всего 25. Для советов ВАК цифры по приоритетам: 55 и 50 процентов соответственно.

Аналогичная картина и для диссертаций по важнейшим для страны критическим технологиям. В "пилотных" советах доля кандидатских и докторских диссертаций не превышает 17 процентов, в ВАК доля докторских диссертаций 47 процентов, кандидатских - 43.

Бесконтрольное присуждение степеней может разрушить всю систему аттестации научных кадров

- Сейчас мы предлагаем ввести мораторий на три года на включение в этот список новых организаций, - сказал глава РАН Александр Сергеев. - За это время академия совместно с Минобрнауки РФ должны провести экспертизу результатов деятельности уже созданных самостоятельных диссертационных советов и выработать единые критерии их работы. На основании этого анализа рекомендовать правительству, как распространять действия этого постановления или приостановить его.