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03.06.2020 15:18
Рубрика: Экономика

В РФ могут разрешить ввоз немаркированных лекарств, выпущенных до 1 июля

Текст: Ольга Игнатова
В Государственной думе подготовят изменения в закон об обращении лекарственных средств, которые помогут иностранным производителям ввозить в Россию немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года. Об этом журналистам на пресс-брифинге в Госдуме рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов и давать отсрочку производителям и импортерам в Госдуме не считают нужным. У всех участников рынка было достаточно времени, чтобы наладить процесс маркировки.

Участники фармрынка попросили отложить начало маркировки лекарств

Сложности возникают в связи с введением карантинных мер и закрытием границ. В частности, некоторые иностранные компании, работающие в России, не успели отладить маркировку. Поэтому в Госдуме и считают важным точечно решать проблемы.

"Мы предлагаем внести изменения в закон "Об обращении лекарственных препаратов", которые обеспечили бы возможность беспрепятственному ввозу и введению в гражданский оборот той продукции, которая была выпущена до 1 июля 2020 года. В том случае, если у иностранных производителей что-то застопорится с маркировкой, они смогут замещать это за счет товара, который был произведен ранее и который, с нашей точки зрения, юридически может реализовываться и продаваться в России законно без маркировки", - подчеркнул Андрей Исаев.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума

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