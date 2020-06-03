В РФ могут разрешить ввоз немаркированных лекарств, выпущенных до 1 июля

В Государственной думе подготовят изменения в закон об обращении лекарственных средств, которые помогут иностранным производителям ввозить в Россию немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года. Об этом журналистам на пресс-брифинге в Госдуме рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев.

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов и давать отсрочку производителям и импортерам в Госдуме не считают нужным. У всех участников рынка было достаточно времени, чтобы наладить процесс маркировки.

Сложности возникают в связи с введением карантинных мер и закрытием границ. В частности, некоторые иностранные компании, работающие в России, не успели отладить маркировку. Поэтому в Госдуме и считают важным точечно решать проблемы.

"Мы предлагаем внести изменения в закон "Об обращении лекарственных препаратов", которые обеспечили бы возможность беспрепятственному ввозу и введению в гражданский оборот той продукции, которая была выпущена до 1 июля 2020 года. В том случае, если у иностранных производителей что-то застопорится с маркировкой, они смогут замещать это за счет товара, который был произведен ранее и который, с нашей точки зрения, юридически может реализовываться и продаваться в России законно без маркировки", - подчеркнул Андрей Исаев.