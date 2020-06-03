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Рубрика: Общество

Годы сердца

Здоровье можно рассчитать
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 119(8173)
В России стартовала программа онлайн-тестирования "Измерь возраст своего сердца". Его разработали эксперты Российского кардиологического общества.
Посчитать возраст сердца можно в онлайн-режиме, если есть доступ к интернету Фото: iStock / masterzphotois Посчитать возраст сердца можно в онлайн-режиме, если есть доступ к интернету Фото: iStock / masterzphotois
Посчитать возраст сердца можно в онлайн-режиме, если есть доступ к интернету Фото: iStock / masterzphotois

"Во время эпидемии COVID-19 и изоляции, когда людям пришлось отложить визиты к доктору из-за хронических заболеваний, особенно важно наблюдать за своим здоровьем, - сказала завкафедрой кардиологии НМИЦ им. Алмазова Светлана Велливальде. - Есть базовые показатели, такие, как уровень холестерина, глюкозы, артериального давления, по которым можно судить о том, в каком состоянии у пациента сердечно-сосудистая система".

Фото: iStock
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Тест разработан с помощью особого алгоритма: когда участник вводит свои данные, отвечая на вопросы интернет-анкеты, программа рассчитывает риск возникновения у него заболеваний сердца и сосудов.

"У большинства сейчас есть доступ в интернет, поэтому несложно прийти на сайт теста, определить "возраст" сердца и получить рекомендации", - прокомментировала идею Ирина Лаврова, директор по коммуникациям компании Bayer, инициировавшей проект. Конечно, тест не заменит визит к доктору. Тем более если у вас уже есть какие-то проблемы со здоровьем. Но благодаря тесту легко узнать разницу между биологическим и фактическим возрастом сердца. И, возможно, что-то поменять в жизни.

Как пройти тест

Нужно ответить на простые вопросы, а программа сравнит биологическое состояние - "возраст" сердца с возрастом по паспорту и выдаст рекомендации. Еще один бонус - проходя тест, параллельно можно узнать много полезных вещей - например, как правильно измерять давление. Главное - тестирование заставит задуматься еще раз, что наше здоровье зависит от нас самих.

Итак, вопросы.

1. Задаем "систему координат": возраст, рост, вес.

2. Сообщаем, есть ли уже заболевания сердца, сосудов.

3. Вводим данные о сопутствующих заболеваниях.

4. Отмечаем уровень холестерина, сахара и артериального давления.

5. Говорим, курим или нет.

6. Проверяем наследственность (заболевания у родственников не старше 65 лет).

7. Сообщаем о физической активности.

Расчеты несложные: курение добавит годы к возрасту сердца, на неполадки укажут повышенные уровни холестерина, глюкозы и давления. А отказ от табака, регулярная физическая нагрузка помогут сердцу дольше оставаться молодым. На сколько конкретно - это тоже можно выяснить, "поиграв" с программой. "Отменяешь", например, курение - и видишь, сколько это прибавит лет.

Пройти тест можно на сайте Всероссийской социально-образовательной программы "Пульс жизни".

Совет

Как правильно измерять артериальное давление дома?

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Перед измерением нельзя активно двигаться, курить, пить кофе или чай. Лучше проводить измерение через 1-2 часа после еды.

Не надо мерить давление сразу после приема лекарств (контроль после приема гипотензивных препаратов при повышенном давлении делают через 1-2 часа).

Во время измерения не напрягаться. Не двигаться. Не говорить.

Манжета тонометра должна охватывать не менее 80% длины плеча. Нижний край манжеты- на 2-3 см выше локтевого сгиба.

Сначала измеряется давление на одной руке, затем на другой.

Давление на правой и левой руках может отличаться на 10-20 единиц - это нормально.

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