В России заказать еду можно через Instagram. Как это работает

Instagram в России решил поддержать малый бизнес и добавил возможность заказывать еду в мобильном приложении через "Истории" или в аккаунтах ресторанов.

Владельцы бизнеса смогут добавить функции приема заказов от пользователей в обновленном приложении - как это сделать, рассказывается в справочном центре.

Сами пользователи, которые решат заказать понравившуюся еду, должны нажать на стикер в "Историях" или на кнопку в профиле компании. После этого они будут перенаправлены на сайт партнера по доставке и там смогут завершить заказ.

Стикером для заказа еды можно также делиться в "Историях", чтобы поддержать тот или иной бизнес.