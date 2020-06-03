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В России заказать еду можно через Instagram. Как это работает

Текст:   Антон Благовещенский
03.06.2020,  
13:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Instagram в России решил поддержать малый бизнес и добавил возможность заказывать еду в мобильном приложении через "Истории" или в аккаунтах ресторанов.

Владельцы бизнеса смогут добавить функции приема заказов от пользователей в обновленном приложении - как это сделать, рассказывается в справочном центре.

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Сами пользователи, которые решат заказать понравившуюся еду, должны нажать на стикер в "Историях" или на кнопку в профиле компании. После этого они будут перенаправлены на сайт партнера по доставке и там смогут завершить заказ.

Стикером для заказа еды можно также делиться в "Историях", чтобы поддержать тот или иной бизнес.

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