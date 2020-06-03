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03.06.2020 12:15
Рубрика: Экономика

В России запустят более 20 новых направлений для отдыха внутри страны

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры вместе с Ростуризмом запустят более 20 новых чартерных направлений для путешествий по стране, рассказала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова в ходе онлайн-выставки "Знай наше".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Благодаря этому удастся равномерно распределить спрос, пояснила она.

Эта мера также поможет туроператорам, работавшим на выездных направлениях, переориентироваться на внутренний турпродукт.

Фото: REUTERS
Как пережить отсутствие путешествий

"Мы, со своей стороны, стараемся открыть новые направления и сформировали чуть больше 20 маршрутов, которые не находятся в топ-листе", - сказала Лысенкова (цитата по "Интерфакс").

Помимо Сочи, Крыма и Алтая для путешествий нужно предлагать и другие регионы страны, например, Хакасию, сказала она.

Ранее в Ростуризме сообщали, что готовят новые маршруты для путешествий. Среди них, например, Русская Балтика, Калининградская область, Башкирия.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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