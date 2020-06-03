В России запустят более 20 новых направлений для отдыха внутри страны

Туроператоры вместе с Ростуризмом запустят более 20 новых чартерных направлений для путешествий по стране, рассказала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова в ходе онлайн-выставки "Знай наше".

Благодаря этому удастся равномерно распределить спрос, пояснила она.

Эта мера также поможет туроператорам, работавшим на выездных направлениях, переориентироваться на внутренний турпродукт.

"Мы, со своей стороны, стараемся открыть новые направления и сформировали чуть больше 20 маршрутов, которые не находятся в топ-листе", - сказала Лысенкова (цитата по "Интерфакс").

Помимо Сочи, Крыма и Алтая для путешествий нужно предлагать и другие регионы страны, например, Хакасию, сказала она.

Ранее в Ростуризме сообщали, что готовят новые маршруты для путешествий. Среди них, например, Русская Балтика, Калининградская область, Башкирия.