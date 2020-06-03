В Ухане почти 10 миллионов человек прошли тест на коронавирус

За полмесяца в китайском Ухане было проведено 9 899 828 тестов на выявление больных коронавирусной пневмонией. Случаев заболевания COVID-19 в ходе массового тестирования выявлено не было, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" профессора Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюня.
Однако было выявлено 300 бессимптомных носителей нового типа коронавируса, которых поместили на карантин. Под медицинским наблюдением также оказались 1 174 человека, имевших тесные контакты с ними.
Тестирование проводилось бесплатно, принять в нем участие мог каждый желающий. Все расходы на его проведение будут распределены между городскими районными управами.