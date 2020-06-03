В Ухане почти 10 миллионов человек прошли тест на коронавирус

Однако было выявлено 300 бессимптомных носителей нового типа коронавируса, которых поместили на карантин. Под медицинским наблюдением также оказались 1 174 человека, имевших тесные контакты с ними.

Тестирование проводилось бесплатно, принять в нем участие мог каждый желающий. Все расходы на его проведение будут распределены между городскими районными управами.