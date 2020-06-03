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03.06.2020 22:45
Рубрика: В мире

Мир на время чумы

Текст: Сергей Новиков ("Российская газета", Гавана)
Российская газета - Столичный выпуск № 120(8174)
Официальные власти Венесуэлы и претендующая на это звание оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо все же смогли договориться. Пусть лишь для решения одного конкретного вопроса. Глава венесуэльского Минздрава Карлос Альварадо и представляющий оппозиционный парламент врач-инфекционист Хулио Кастро поставили подписи под документом, в котором прямо указывается о намерении совместно бороться с коронавирусом.

"Мы согласны, что спасение жизней и защита медперсонала являются главной задачей, а поэтому признаем необходимость совместной работы всех государственных и частных учреждений. Обе стороны предлагают вести скоординированную работу по поиску финансовых ресурсов, которые бы помогли усилить способности страны бороться с пандемией", - привел выдержки из подписанного документа глава Минсвязи республики Хорхе Родригес. "Лучшее, что сейчас можно сделать, - отложить в сторону политические разногласия и вместе сражаться с COVID-19", - добавил Родригес.

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Полностью отложить в сторону политические разногласия получилось не у всех. Президент-самозванец Хуан Гуайдо, комментируя достигнутое соглашение на своей странице в Twitter, по-прежнему называл законные власти страны исключительно как "диктатура".

Как бы то ни было, главным остается то, что после заключения договоренностей в Венесуэлу может быть поставлена гуманитарная помощь по линии международных организаций. Прежде всего Панамериканской организации здравоохранения, представитель которой также поставил свою подпись под соглашением. Пока речь идет о том, что будут выделены деньги на закупку средств индивидуальной защиты, расширение тестирования, а также лечение уже выявленных случаев коронавируса, число которых за последние сутки выросло на 156, достигнув 1818.

В остальном говорить о полном преодолении имеющихся разногласий между сторонами пока явно не приходится. Правительство Николаса Мадуро уже неоднократно пыталось договориться с оппозицией и сесть за стол переговоров как с самим Гуайдо, так и с его многочисленными предшественниками. Этому во многом мешали постоянно выдвигаемые антиправительственными силами требования, которые преимущественно сводились к одному: отставке Мадуро.

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