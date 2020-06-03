В союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают различные варианты завершения сезона. Касаются они не только национальных первенств, но и двух главных клубных турниров континента - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

После нескольких недель раздумий УЕФА, по информации зарубежных СМИ, близок к принятию окончательного решения. Наиболее вероятно развитие событий, при котором оба еврокубка будут доиграны в формате "Финала восьми". При этом традиционное двухматчевое противостояние в плей-офф, начиная с четвертьфинальной стадии, будет отменено. Зрителей на трибунах, вероятно всего, не будет.

Изначально планировалось, что финал Лиги чемпионов примет Стамбул. Однако, судя по последним новостям, УЕФА собирается провести "Финал восьми" в городе, где эпидемиологическая ситуация гораздо лучше - Лиссабоне. Все восемь команд обоснуются в столице этой страны. Данное решение позволит минимизировать риск заражения коронавирусом у игроков и клубного персонала, поскольку им не потребуется лететь из одного места в другое. Однако где конкретно пройдут оставшиеся поединки 1/8 финала - пока не сообщается.

Официально о вердикте УЕФА должно стать известно 17 июня, когда в формате видеоконференции пройдет заседание исполкома организации. По его итогам также будут названы даты проведения плей-офф. Пока в УЕФА рассматривают вариант, при котором заключительные матчи 1/8 финала состоятся 7 и 8 августа, четвертьфиналы - 13/14 августа. Завершить еврокубковый сезон планируется к 31 августа.

- У нас есть конкретный план, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Думаю, в большинстве лиг первенства будут доиграны. Те, кто не согласится - это их решение, но им все равно придется выступить в квалификационных раундах, если они захотят участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Мы должны дождаться исполкома. Тогда все станет ясно.

Своим мнением о возможном новом формате еврокубков с "РГ" поделился экс-нападающий московского "Спартака", шестикратный чемпион России, забивший в Лиге чемпионов два мяча в 15 встречах, Валерий Кечинов.

Впервые в истории Лиги чемпионов решающие матчи турнира может принять один город

Как вам последняя идея УЕФА о проведении остатка сезона в еврокубках?

Валерий Кечинов: Мне кажется, с учетом сложившейся ситуации это оптимальное решение. В Португалии снят карантин, жизнь там, как я понимаю, потихоньку налаживается. В таких вопросах УЕФА наверняка все просчитывает. Возможно, остаток сезона могли провести и в другой стране, но футбольные власти остановились на Лиссабоне. Это их право.

А в принципе решение о доигровке европейского сезона верное?

Валерий Кечинов: Если обстановка в стране позволяет возобновить чемпионат - то, безусловно, надо это делать. Тут ведь все индивидуально. Во Франции решили досрочно завершить первенство. Это их решение, но, как мне кажется, они все-таки поторопились.

В связи с возможной отменой двухматчевого противостояния в плей-офф, вам не кажется, что будет больше сенсаций? Все же одна игра, да еще и на нейтральной территории.

Валерий Кечинов: Да нет. Все же уровень топ-клубов, таких как "Барселона", "Реал", "Бавария" очень высокий. И с мотивацией у них никаких проблем нет, она будет зашкаливать.

Но придется играть, скорее всего, без поддержки трибун.

Валерий Кечинов: Так все команды будут в таких условиях. Если честно, футбол без зрителей - немного не то. Я вот смотрю Бундеслигу, и иногда возникает ощущение, что это товарищеские матчи, а не официальные. Хотя уровень достаточно высокий.

"Бавария" всех крушит в немецком первенстве после возобновления сезона. Можно назвать ее одним из главных фаворитов Лиги чемпионов?

Валерий Кечинов: Посмотрим, в какой форме будет она на том отрезке. Сейчас все потихоньку выходят из спячки, так что пока рано судить, кто фаворит, а кто нет. При этом, безусловно, "Бавария" - один из претендентов.

Вы ведь дебютировали в свое время в Лиге чемпионов как раз матчем с "Баварией". Какие воспоминания остались?

Валерий Кечинов: Самые яркие. Все же не каждому удается провести первую игру в карьере Лиги чемпионов против такого гранда как "Бавария". У них была прекрасная команда: капитано Лотар Маттеус, в воротах Оливер Кан. Жаль, не победили в том матче. Мы забили, если правильно помню, минуте на 75-й. Повели в счете, показывали хороший футбол. Но уже на последней минуте их защитник Баббель спас "Баварию" от поражения. Очень обидно было.

А какой из ваших 15 матчей в Лиге чемпионов сложился удачнее всего?

Валерий Кечинов: Конечно, против "Русенборга" в гостях. Мы уступали 2:0, но выиграли 4:2. Я вышел тогда на замену и забил третий и четвертый голы. Такие воспоминания - на всю жизнь.