"ВКонтакте" запустила полезную функцию для всех

Соцсеть "ВКонтакте" предоставила своим пользователям возможность участвовать в групповых видеозвонках не только в мобильном приложении, но и в веб-версии ресурса.

Ранее "звонить толпой" могли только те, кто подключался через приложение для Android или iOS.

Одновременно общаться в групповых видеовстречах могут до восьми человек. Для старта группового звонка нужно открыть нужную беседу, нажать на иконку с изображением трубки и выбрать собеседников.

По словам представителей "ВКонтакте", ежемесячно соцсеть обрабатывает 64 миллиона видеозвонков.