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"ВКонтакте" запустила полезную функцию для всех

Текст:   Антон Благовещенский
03.06.2020,  
12:40

Соцсеть "ВКонтакте" предоставила своим пользователям возможность участвовать в групповых видеозвонках не только в мобильном приложении, но и в веб-версии ресурса.

Ранее "звонить толпой" могли только те, кто подключался через приложение для Android или iOS.

Одновременно общаться в групповых видеовстречах могут до восьми человек. Для старта группового звонка нужно открыть нужную беседу, нажать на иконку с изображением трубки и выбрать собеседников.

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По словам представителей "ВКонтакте", ежемесячно соцсеть обрабатывает 64 миллиона видеозвонков.

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