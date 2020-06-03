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03.06.2020 19:33
Рубрика: В мире

COVID-19 объединил Венесуэлу

Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Власти Венесуэлы и оппозиция достигли соглашения о совместных усилиях в борьбе с кризисом в области здравоохранения, вызванным коронавирусом.
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Министр связи и коммуникаций Хорхе Родригес сообщил, что документ подписан и предполагает сотрудничество правительства Мадуро с оппозиционной группой G-4 в рамках Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). Документ также подписал представитель ПАОЗ в Венесуэле Херардо де Косио. "Мы намерены полностью исполнить то, что прописано здесь. И не сомневайтесь: все, что можно сделать, все, что президент Мадуро и Боливарианское правительство могут сделать для усиления борьбы с COVID-19, будет сделано", - подчеркнул он.

Хуан Гуайдо, лидер партии "Народная воля", также подтвердивший факт подписания соглашения, отметил, что теперь ПАОЗ сможет получить финансовые средства, выделенные в гуманитарных целях. В Венесуэле зафиксировано 1819 случаев заражения коронавирусом, 18 человек погибли.

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19

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