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03.06.2020 20:08
Рубрика: В мире

В Париже снова полыхнуло

Во Франции манифестация против полицейского насилия привела к беспорядкам
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Баррикады из строительных щитов, прокатных велосипедов, горящие мусорные баки и густой черный дым над северными кварталами Парижа. Нет, это не кадры былых нашествий буйных "желтых жилетов". Такой погром устроили агрессивно настроенные участники манифестации против полицейского насилия и расизма, а их было по меньшей мере 20 тысяч человек.

Откровенно говоря, парижане, промучившиеся два с половиной месяца на антикоронавирусном карантине и, наконец-то, получившие во вторник возможность посидеть на открытых террасах бистро, такого не ожидали. Акцию протеста у здания парижского суда организовало движение "Правда для Адамы" - так звали 24-летнего чернокожего француза по фамилии Траоре, который погиб четыре года назад при задержании полицией.

Фото: Владимир Биль/РГ
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Заметим, что схожие демарши, в основном с подачи многочисленных родственников парня, происходили и раньше, но никогда не приобретали столь широкого масштаба. Как здесь считают, сыграли свою роль растиражированные всеми местными телеканалами и газетами массовые беспорядки в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Недаром сестра Траоре Асса в соцсетях и в самом начале парижской манифестации заявила: "Дело Джорджа Флойда - это дело Адамы". Тем не менее до сих пор с точностью не установлено, что привело к гибели Адамы Траоре. Судебно-медицинские экспертизы, проведенные по запросу следователей, говорят о том, что у афрофранцуза не все было в порядке со здоровьем и он скончался от сердечного приступа. По утверждению же других экспертов, нанятых его семьей, Адама умер от удушения.

Манифестация в Париже начиналась вполне мирно, хотя и не была разрешена властями

Нынешняя манифестация начиналась вполне мирно, хотя и не была разрешена властями - ведь до сих пор действует правило чрезвычайного санитарного положения, по которому запрещено собираться группами более 10 человек. Да и полиция вела себя сдержанно. Но ближе к вечеру в стражей порядка, охранявших здание суда, полетели булыжники, бутылки, запылали костры. Более того, протестующие прорвались на проходящую рядом "периферик" - окружную автодорогу вокруг Парижа и попытались блокировать ее. Столкновения переметнулись на Клиши - северный пригород столицы и продлились до глубокой ночи. По данным префектуры полиции, были арестованы 18 человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер осудил манифестантов, заявив, что французская полиция "защищает всех граждан страны в том числе и от расизма".

Тем временем в США

В США не утихают беспорядки, вызванные резонансным убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Многотысячные протесты против полицейского произвола, переросшие в массовые грабежи и погромы, охватили уже более половины штатов, примерно 70 городов. Пентагон перебросил дополнительное военное подкрепление к столице - военную полицию, инженерные подразделения, а также батальон пехоты, всего 1600 человек. Пресс-секретарь ведомства Джонатан Рат Хоффман уточнил, что они дислоцированы в близлежащих к Вашингтону казармах. А в Нью-Йорке, где вандалы буквально разнесли район Сохо, к утру среды было арестовано лишь двести человек "за нарушение комендантского часа".

Подготовила Марина Алешина

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