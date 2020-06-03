Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире "России-24" подвел промежуточные итоги работы нижней палаты над законами, направленными на поддержку граждан и экономики в период пандемии коронавируса.

По его словам, Госдума за это время приняла 29 законов, обеспечив тем самым меры поддержки, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Решения, принятые главой государства, потребовали оперативной реакции законодателей. "Мы постарались сделать все возможное, чтобы, не откладывая, буквально в таком моментальном режиме все меры поддержки рассматривались в Думе, принимались законы", - рассказал Володин.

По его оценке, "удалось принять законы и выработать качественные решения", при этом работа шла вместе с правительством РФ. Цель - чтобы смогли получить помощь и граждане, и те отрасли экономики, которые наиболее пострадали - в первую очередь это малое и среднее предпринимательство, заявил Володин. Также он выделил туристическую отрасль, сферу услуг.

Теперь для Госдумы важно проанализировать практику применения принятых норм, ведь их реализация требует контроля. "Мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, никто не будет брошен", - заверил председатель Госдумы.

Он также подчеркнул, что ситуацию в постоянном режиме контролирует президент.