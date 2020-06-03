Володин выступил за доступные цены для туристов в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости развивать внутренний туризм. И для этого надо создавать стимулы, чтобы граждане РФ оставались для отдыха в своей стране, а иностранцы - приезжали.

- Надо создавать условия для того, чтобы в нашей огромной стране была возможность отдыхать, причем чтобы это были доступные цены, чтобы качество услуг было высоким, - подчеркнул спикер в эфире телеканала "Россия 24".

При этом нельзя забывать о безопасности отдыхающих - это в первую очередь касается зарубежных поездок.

- Параллельно мы должны делать все для того, чтобы защитить здоровье наших граждан, если человек захочет выезжать в другую страну, - отметил глава нижней палаты.

Он напомнил, что российских туристов уже приглашают приехать многие страны, среди них Турция, Испания, Италия. "Их бюджеты сильно зависят от количества туристов, и понятно, что для них крайне важно поддержать свою экономику, - констатировал Володин. - Но нам надо в первую очередь думать о здоровье наших граждан".