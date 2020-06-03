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03.06.2020 19:41
Рубрика: Общество

Трудности перехода

ВОЗ предупредила о возможности новой волны коронавируса
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге. Но спокойно вздохнуть мы еще не можем.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вирус не побежден, он по-прежнему среди нас. А в некоторых странах, таких как Армения, Азербайджан и Израиль, как отметил Клюге, наблюдается небольшой подъем выявления новых случаев коронавируса. Дело в том, что отдельные страны, например Азербайджан и Казахстан, за последние несколько недель пересмотрели свои стратегии тестирования.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Всего в европейском регионе выявлено более 2,2 млн миллиона случаев COVID-19. Умерли более 181 тысячи человек. "Несмотря на то, что еженедельное число выявляемых случаев уменьшилось почти наполовину по сравнению с апрелем, риск остается очень высоким", - отметил Клюге. Он подчеркнул, что ВОЗ продолжает поддерживать страны в решении таких вопросов, как ведение больных, лабораторная диагностика, эпидемиология, эпидемиологический надзор, логистика и поставки материалов. И поблагодарил Россию за вклад в оперативную работу, за предоставление в рамках благотворительности бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов.

По словам Клюге, все страны Европейского региона приложили серьезные усилия, чтобы использовать научно обоснованные данные и рекомендации экспертов в решении сложных проблем в трудной ситуации. Но расслабляться рано. "Выход из самоизоляции - это как переход к "новой норме". Он должен быть основан на принципах охраны здоровья населения с учетом социальных и экономических факторов. Главный принцип для руководителей всех уровней - переходим постепенно и делаем это с осторожностью", - подчеркнул Клюге.

Он считает, что вторая волна коронавируса не является неизбежной. Но из-за того, что все больше стран снимают ограничения, риск повторения пандемии возрастает. И вторая волна может оказаться очень разрушительной. "Следует помнить, что сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года. У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19. Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены. Мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, как сотрудничать и соблюдать принцип вовлечения всего общества", - считает представитель ВОЗ.

Коронавирус с нами надолго, считают в ВОЗ. Как минимум до тех пор, пока от него не появится вакцина

Он напомнил, что в Азии, которая приняла на себя удар коронавируса, сейчас уже возникают повторные случаи. Происходит это каждый раз, когда ослабевает контроль. "Вот почему мониторинг эпидемии имеет очень важное значение для быстрого реагирования. Эффективные меры - это когда мы выявляем, изолируем и обследуем все подозрительные случаи; переводим на карантин и отслеживаем состояние здоровья всех заболевших и контактирующих с ними; готовы, если нужно, к повторному введению некоторых ограничений", - отметил Клюге. Он считает, что вирус останется с нами надолго - как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения.

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