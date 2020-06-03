ВОЗ: Вторая волна коронавируса может быть разрушительной

Во Всемирной организации здравоохранения призывают не терять бдительность, так как коронавирус не побежден. И есть реальная угроза появления второй волны заболеваемости.

Об этом на пресс-брифинге для журналистов из стран России и СНГ заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Он отметил, что если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной. Она не является неизбежной. Но если страны снимут все ограничения, то есть явная угроза повторного всплеска инфекции. Поэтому действовать нужно очень осторожно. И постоянно мониторить ситуацию. Ведь по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса. Хотя многие ведущие страны сейчас и активно работают над созданием лекарств.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, то есть в осенне-зимний период.

Как отметила на пресс-брифинге представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в России наблюдается устойчивое снижение выявление новых случаев инфицирования, хотя о том, что вирус побежден, говорить пока рано.